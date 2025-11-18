Logo
Гори небодер Вјесника у Загребу, снимци су драматични

18.11.2025

07:13

Гори небодер Вјесника у Загребу, снимци су драматични
Фото: screenshot / x

Мало прије поноћи у понедјељак навече избио је пожар у Вјесниковом небодеру на Славонској авенији у Загребу, а како се шири вертикално захватио је више спратова и кров, због чега је у његово гашење укључен велики број ватрогасаца и технике.

"Запримљена је дојава грађана о појави густог црног дима и видљивог пламена који излази из зграде Вјесника на више спратова. Ватрогасне снаге започеле су гашење одмах по доласку на мјесто интервенције. Пожар се шири вертикално те захвата више спратова и кров, због чега је затражено укључивање додатних снага и технике.

Ангажовано је 16 возила и 44 ватрогасаца ЈВП Града Загреба уз четири возила и девет ватрогасаца ДВД јединица.

ожар је и даље активан те се шири путем конструкцијских отвора. Због повећане опасности ватрогасци су повучени из унутарње навале. Све постаје су испражњене те се попуњавају резервним снагама", сазнаје се из Јавне ватрогасне јединице Града Загреба.

Командант ЈВП Града Загреба: Током дана би могли ставити пожар под контролу

"Штета је велика. Без обзира што је већина зграде била напуштена, унутра су просторије пуне опреме и папира. Ми смо запримили дојаву око 23 сата. Занимљиво, била је само једна дојава грађана. Иначе код великих пожара увијек добијемо пуно дојава.

Чим смо вид‌јели отворени пламен, одмах смо затражили додатну интервенцију. Опасно је јер, кад су се екипе почеле пењати и гасити, вид‌јели смо да се пожар почео појављивати на доњим спратовима, чак и у приземљу, што значи да се ширио кроз вентилације", рекао је Синиша Јембрих, командант Јавне ватрогасне јединице Града Загреба и додао:

"Сви ватрогасци града Загреба били су на овом пожару. За претпоставити је да ћемо пожар ставити под контролу током дана. Али то ће потрајати", поручио је.

