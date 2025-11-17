Језив снимак експлозије испред школе у Хрватској

Извор:
"Подстрана" портал објавио је узнемирујући снимак на којем се види како је група младића запалила експлозивно средство у дворишту Основне школе Строжанац.
На снимку се види како је неколико младића запалило наизглед импровизовано експлозивно средство, након чега су се дали у бијег.
Неколико секунди касније, дошло је до експлозије која је проузроковала облак ватре и дима, пише поменути портал.
Срећом, нико није повријеђен, но догађај је узнемирио мјештане и посебно родитеље чија дјеца свакодневно пролазе тим подручјем.
У коментарима на Фејсбуку мјештани су коментарисали како се исто догодило и у петак.
Са сплитском полицијом ступили су у контакт новинари из "24 сата" и питали су их о инциденту, но у овом тренутку портпароли нису имали сазнања о експлозији испред ОШ Строжанац.
