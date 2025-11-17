Вулић: Просторије заједничких институција нису мјесто за вјерске обреде

Извор:
СРНА
17.11.2025
19:07
Коментари:0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је да просторије у згради заједничких институција нису намијењене за обављање вјерских обреда и да су новинари медија из Републике Српске данас показали велику толеранцију када је у новинарској соби клањао непознат мушкарац.
Вулићева је рекла да свако има право на своје вјерске обреде, али не у згради заједничких институција.
"Можда да се удружимо сљедећи пут да окадимо ову зграду, пошто је то један од наших обреда. Можда то осталима неће сметати", рекла је Вулићева новинарима након сједнице Представничког дома.
БиХ
Мушкарац клањао у новинарској просторији заједничких институција БиХ
Непознати мушкарац данас је у ушао у просторију из које новинари прате сједницу Представничког дома, без поздрава прошао у други дио просторије и клањао.
Испред себе на под је раширио тканину и обавио клањање.
Након обављеног обреда, без поздрава је изашао.
Економија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
05
21
56
21
54
21
48
21
44
Тренутно на програму