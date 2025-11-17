Цијене нафте пале након што је прорадила руска лука Новоросијск

Извор:
Цијене нафте пале су данас за два одсто након два узастопна периода раста, па се нафта Брент кретала у износу од око 64,4 долара по барелу, а америчка сирова нафта ВТИ око 60 долара по барелу.
У један од главних разлога за такав исход може се убројати и то што је руска лука Новоросијск наставила са радом након дводневног затварања изазваног нападом украјинског дрона, пренио је Трејдинг економикс.
Извјештаји указују да су два танкера са сировим нафтом била усидрена у руској луци у недјељу, што сигнализира континуирану активност на терминалима.
Прекид рада у другом највећем руском извозном чворишту за нафту подигао је цијене сирове нафте за више од два одсто у петак, чиме је недјеља затворена скромним растом.
У међувремену, амерички предсједник Доналд Трамп је у недјељу изјавио да Републиканска партија припрема закон о санкцијама свакој земљи која тргује са Русијом и поменуо да би Иран могао бити додат на листу.
Изгледи за тржиште нафте остају песимистични уз очекивања вишка понуде касније ове и наредне године, јер и произвођачи из Организације земаља извозница нафте ОПЕК плус, као и они ван те групе, повећавају производњу услијед смањивања потражње.
