Орбан: Слање додатне новчане помоћи Украјини је као слање гајбе вотке алкохоличару

Премијер Мађарске Виктор Орбан рекао је данас да га захтјев предсједнице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен да чланице ЕУ пошаљу још новца Украјини подсјећа на покушај да се помогне алкохоличару слањем још једне гајбе вотке.
Орбан је рекао да је данас добио писмо од предсједнице ЕК у коме она пише да је финансијски јаз у Украјини значајан и тражи од држава чланица да пошаљу више новца.
- У вријеме када је постало јасно да ратна мафија одузима новац европским пореским обвезницима, умјесто да тражи стварни надзор или обуставу исплата, предсједница Комисије предлаже да пошаљемо још више. Читава ова ствар је помало као покушај да се помогне алкохоличару слањем још једне гајбе вотке - изјавио је Орбан у објави на друштвеној мрежи Икс.
Према његовим ријечима, захтјев Фон дер Лајенове је запањујућ.
- Мађарска није изгубила здрав разум - закључио је Орбан.
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен раније данас је у писму чланицама Европске уније навела да постоје три опције за финансирање потреба Украјине, од којих је једна давање зајма уз коришћење замрзнуте руске имовине као гаранције.
- Идентификовали смо три главне опције, односно, подршку коју ће државе чланице финансирати путем грантова, затим зајам са ограниченим регресом који се финансира задуживањем Уније на финансијским тржиштима, или зајам са ограниченим регресом повезан са готовинским стањем имобилисане (руске) имовине - рекла је Фон дер Лајен у писму, у које је Ројтерс имао увид.
Фон дер Лајен је у опцијама које је приложила уз писмо казала да те "три опције нису међусобно искључиве" и да се "могу комбиновати" или се могу користити дијелови тих опција.
