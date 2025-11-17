Logo
Наоружани нападачи отели 25 ученица средње школе

Извор:

Танјуг

17.11.2025

18:25

Коментари:

0
Фото: cottonbro studio/Pexels

Наоружани нападачи су у зору напали средњу школу на сјеверозападу Нигерије и отели 25 ученица, убили једног запосленог и ранили другог, саопштила је полиција.

Полиција је навела да су дјевојке из интерната одведене из својих соба у 4.00 сата из школе која се налази у Маги, у области Данко-Васагу, у држави Кеби, преноси АП. Портпарол полиције Нафиу Абубакар Котаркоши рекао је да су нападачи били наоружани "софистицираним оружјем" и размијенили ватру са стражарима прије него што су отели ученице.

"Комбиновани тим тренутно претражује сумњиве правце бијега и околне шуме у координисаној акцији спасавања са циљем проналаска отетих ученица и хапшења починилаца", истакао је Котаркоши.

Ниједна група тренутно није преузела одговорност за отмицу у интернату, а мотив напада није јасан.

Нигерија се суочава са вишеструким безбједносним изазовима, посебно од група наоружаних нападача специјализованих за отмице ради откупа. Отмице, напади на села и дуж главних путева постали су уобичајени због ограниченог присуства безбједносних снага.

