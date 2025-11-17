Њемачка полиција упуцала Марију пред мајком: Испливали нови детаљи хаоса у Бохуму

Извор:
Дјевојчица Марија (12) која има и српско и њемачко држављанство — рањена је од стране полиције након што је наводно покушала да их нападне са два ножа, усљед реаговања службеника на пријаву њеног нестанка.
Како се наводи, глува дјевојчица је упуцана наочиглед мајке, која је такође глува.
Марија, која живи у групном дому након што је њеној мајци претходно одузето старатељство, нестала је током викенда. Ипак, дјевојчица је данас била у стану своје мајке.
"Побегла је. Рекла ми је: Не могу више да издржим" рекла је Маријина мајка.
Наводно је претходно било свађа у школи. Вјероватно из страха, али и из бриге за мајку, дошла јој је на врата стана.
Шта се тачно догодило у стану још увек није јасно. Истрага је у току.
Према тренутним информацијама, полиција Бохума је добила информацију да се нестало дијете налази у стану. Пошто су дјевојчици били потребни витални лијекови, отишли су директно на адресу, рекао је портпарол полиције Матијас Верк.
Када је мајка отворила врата и полицајци ушли у стан, дјевојчица је зграбила два ножа и пришла полицајцима. Да би зауставили дијете, употребљен је електрошокер и истовремено је пуцано из службеног оружја. Ово се догодило пред Маријином мајком.
Маријина мајка је и даље потресена након инцидента. Не зна зашто је Марија извукла ножеве. Сумња да је Марија само желела да јој помогне. Дванаестогодишњакиња ју је три пута позвала пре него што су пуцњи испаљени. Убрзо након пуцњаве, полиција је извела жену напоље.
Према њиховој сопственој изјави, полицајци су одмах пружили прву помоћ док нису стигли болничари на лице мјеста. Маријина мајка је већ била изведена напоље. Дјевојчица је одведена у оближњу болницу и налази се на интензивној нези. Јединица за убиства есенске полиције, под руководством канцеларије јавног тужиоца Бохума, преузела је истрагу.
