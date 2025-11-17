Хрватски див на кољенима: Продати неки од најпознатијих брендова

17.11.2025
Хрватска Фортенова група, насљедница некадашњег Агрокора, наставила је и ове године интензиван процес продаје својих компанија.
Након великих аквизиција реализованих током протеклих година, у последњим мјесецима објављене су нове велике трансакције укључујући продају брендова Звијезда, Марго и Омегол, а појавиле су се и информације о продаји 21 бензинске пумпе Mахен у Словенији, пише бизнисинфо.ба.
Фортенова се одрекла неких од кључних компанија
Ови потези представљају нову фазу реструктурирања групе, која задржава само компаније директно повезане с малопродајом и прерадом хране.
Почетком новембра потписан је уговор којим Жито група преузима компаније Звијезда Плус д.о.о. (Хрватска) и Звијезда д.о.о. Љубљана (Словенија), чиме стиче 100% власништва над овим препознатљивим брендовима.
Према најавама, обје компаније наставиће пословање као одвојена друштва унутар нове власничке структуре. Овом аквизицијом Жито група добила је три изузетно снажна бренда:
Звијездини производи присутни су на готово свим тржиштима бивше Југославије и годинама остварују високе тржишне удјеле.
Средином септембра објављена је и нова трансакција: Фортенова група продаје 21 самоуслужну бензинску пумпу Maxen, којима управља М-Енергија, компанија у портфељу малопродајног ланца Mercator.
М-Енергија је, након Петрола, МОЛ-а и Shella Адриа, четврта највећа компанија у сегменту управљања бензинским пумпама у Словенији. Ова продаја, како је тада речено, додатно учвршћује стратегију Фортенове да напушта сегменте који нису уско везани за њене кључне брендове.
Фортенова је раније продала компанију Mercator-Emba, произвођача какао напитака и десерата (BenQuick, Сладки грех), аустријској групи Аграна. Вриједност трансакције процјењује се на око 45 милиона евра. Фирма има око 100 запослених и остварује приближно 30 милиона евра прихода. Иако је ријеч о профитабилној компанији, Фортенова је навела да се више не уклапа у дугорочни стратешки фокус групе.
У марту је Бадел 1862 постао власник Агролагуне и Винарије Новиград. Бадел је тиме постао једина компанија која покрива све кључне винске регије Хрватске, уз проширење на 800 хектара винограда и скок капацитета на 6,5 милиона литара вина годишње.
За Фортенову, ово је био још један потез фокусирања на цоре бизнис.
Продајом ових великих пољопривредних компанија – некадашњих перјаница Агрокора – Подравка је значајно ојачала своју позицију у агро-бизнису.
Почетком 2021. британски Номад Foods преузео је цео Фортеновин сегмент смрзнуте хране за 615 милиона евра. То је била једна од највећих Фортеновиних трансакција у процесу санације дуга.
Произвођач поврћа Еко Биоград плус прешао је у власништво компаније Тамива из Београда након година губитака. Продаја је изазвала реакције синдиката због изненадног отпуштања радника.
Фортенова значајно смањила дуг и стабилизовала финансије
Од 2019. године Фортенова је смањила бруто дуг са 2 милијарде евра на 650 милиона евра, док је ЕБИТДА више него удвостручена, према подацима од љетос.
У јулу је група обезбједила 550 милиона евра рефинансирања преко Загребачке банке и UniCredita – највеће приватно корпоративно финансирање у Хрватској.
Некада највећа компанија у регији, Агрокор – данас Фортенова – прошла је кроз дубоко реструктурирање обиљежено масовном продајом компанија.
Данас група задржава контролу над кључним пословима попут Конзума, Mercatora, Јамнице, Сарајевског кисељака…
Продаја бројних других компанија – међу којима су Звијезда, Ледо, Беље, Агролагуна, Mercator-Emba и Maxen – осигурала је средства за смањење дуга, док су купци попут Подравке, Бадела, Жита и Агране добили прилику да ојачају своје тржишне позиције.
