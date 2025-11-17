Logo
Вулић: За СНСД не постоји већа светиња од грађана

СРНА

17.11.2025

17:50

Вулић: За СНСД не постоји већа светиња од грађана

Шеф клуба посланика СНСД-а Сања Вулић нагласила је током расправе да за СНСД не постоји већа светиња од грађана, али да то не могу разумјети посланици послушници Кристијана Шмита.

Вулићева је, током дискусије одговорила посланику Наше странке Сабини Ћудић да су посланици СНСД-а у скупштинским клупама вољом грађана, а да Наша странка, с друге стране, не поштује ту вољу.

hrvatska zastava pixabay

Регион

Бритвић: У Хрватској није лако бити ни мртав Србин

- Ми одговарамо грађанима Републике Српске који су нас бирали, а ви одговарате Шмиту, јер да је било по вољи грађана, онда овдје не бисте били већина - рекла је Вулићева коментаришући наводе посланика Сабине Ћудић која је рекла да странке из Републике Српске "потапају своје људе које су убиједили да што је мање БиХ, то је више Републике Српске".

Вулићева је указала и на то да се током сједнице не требају злоупотребљавати имена појединаца како би појединци били важни током расправа.

Посланик ПДП-а Мира Пекић током расправе о Приједлогу буџета за ову годину рекла је да су посланици ове странке били против ранијих приједлога у којима су планирана средства за институције културе, Министарство одбране и против давања средстава за БХРТ, те указала да је овај приједлог у односу на буџет за 2024. годину већи за 200 милиона КМ.

Клањао у просторијама заједничких институција

БиХ

Мушкарац клањао у новинарској просторији заједничких институција БиХ

- Од 2019. године сваке године је буџет већи за одређени износ и сматрам да није потребно да се толико повећава буџет институција БиХ - навела је Пекићева.

Говорећи о једнократној помоћи за запослене у институцијама БиХ у износу од 1.000 КМ, Пекићева сматра да је овај износ мали, нарочито за оне са средњом стручном спремом, који су према њеним ријечима, због неусвајања буџета остали без око 1.800 КМ.

Током расправе посланик СДП-а Јасмин Имамовић предложио је закључак којим се од Савјета министара тражи да из неутрошених средстава у Закону о буџету за ову годину обезбиједи финансијску подршку БХРТ-у.

Сличне закључке предложио је и клуб посланика СДА, који су тражили финансијску помоћ за БХРТ.

policija njemacka

Свијет

Њемачка полиција упуцала Марију пред мајком: Испливали нови детаљи хаоса у Бохуму

Осим тога, клуб СДА затражио је од Савјета министара да буџет за 2026. годину буде повећан у односу на ову годину, те да се у том буџету планира најмање 20 милиона КМ за БХРТ на име помоћи за рад.

Посланик Јасмин Емрић предложио је закључак којим се од Савјета министара тражи да поднесе приједлоге закона којим ће се уредити управљање и финансирање седам институција културе.

Расправу о Приједлогу буџета данас је, између осталог, обиљежила и полемика посланика "тројке" из ФБиХ са посланицима опозиције из Републике Српске.

ilu-ruža-28082025

Сцена

Познате сестре пјевачице починиле самоубиство?

Након расправе на иницијативу посланика Нихада Омеровића дата је пауза од 15 минута прије гласања.

Таг:

Сања Вулић

