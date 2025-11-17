Logo
Херцеговка однијела титули "највећег лажова"

17.11.2025

17:27

Фото: Printscreen/Favebook/Hajdučke Vrleti Blidinje

Херцеговина је добила још једног шампиона у ни мање, ни више него – лагању.

На Блидињу је, наиме, током викенда одржана 22. традиционална Ноћ лажова, манифестација која, како организатори истичу, сваке године окупља истинске мајсторе добре приче и здравог хумора. Ове године носила је назив "Добро слажи и остани жив".

У посљедњем издању надметања у што бољем лагању учествовало је десет такмичара, а Вијеће лажова имало је тежак задатак издвојити три најбоље лажи – што је, као и увијек, изазвало много смијеха, невјерице и одушевљења публике.

“Прво мјесто освојила је Ивана Солдо, која је уједно и прва жена која је побиједила у историји овог такмичења. Друго мјесто заузео је Ивица Тадић-Шица, док је треће освојио Јосип Барбарић”, наводе “Хајдучке врлети Блидиње”, организатори из Томиславграда.

Putin Tramp

Свијет

Огласио се Песков о састанку Путина и Трампа

Посебност избора био је "Глас народа" у којем публика бира своју омиљену причу. Ове године награда публике припала је Маринку Шарићу, дугогодишњем учеснику који је још једном потврдио статус мајстора заната, оставивши публику у смијеху и дивљењу својом оригиналном и духовитом причом.

Организатори су истакли како су и ове године, уз смијех, музику и добро расположење, показали да су лажи – барем оне с Ноћи лажова – нешто што спаја људе и оставља успомене које се дуго памте.

“Видимо се и догодине - спремни за нове, још боље лаж”, поручили су они, пишу Независне.

Таг:

Hercegovina

