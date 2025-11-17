Logo
IDDEEA: Нема више изласка из БиХ док не платите саобраћајне казне

17.11.2025

12:56

IDDEEA: Нема више изласка из БиХ док не платите саобраћајне казне
Фото: АТВ

Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ (IDDEEA) развила је нови веб сервис односно апликацију за потребе Граничне полиције БиХ, која омогућава увид у све прекршаје сваког возила почињене у БиХ у реалном времену, чиме је омогућено да лица с неизмиреним обавезама не могу напустити БиХ док прекршаји не буду регулисани.

На овај начин, како су саопштили из IDDEEA, истовремено се штити приватност и подаци грађана БиХ и осигурава ефикасна контрола прекршаја почињених унутар БиХ.

Ради се о модерном, дигиталном и у потпуности заокруженом систему који спаја сигурност, законитост и одговорност.

Према подацима IDDEEA, укупан дуг домаћих возача, за неплаћене саобраћајне прекршаје од 1. јануара до 30. септембра ове године износи чак, 24,8 милиона марака.

Страни држављани на име казни у саобраћају у овој години дугују 215.800 КМ. Тај дуг лани је био око 138.000 КМ.

