Електропривреда тражи повећање цијене струје и измјену опсега потрошње

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске примила захтјев Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске" везано за повећање цијене електричне енергије.
"Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, дана 14. новембра 2025. године, примила захтјев Мјешовитог холдинга ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње, у функцији јавног снабдјевача, за одобрење тарифних ставова за јавно снабдијевање крајњих купаца електричном енергијом у Републици Српској који би се примјењивали од 1. јануара 2026. године.
Наведеним захтјевом се тражи повећање цијене енергије у износу од 19,83% и то повећање цијене набавке енергије за јавно снабдијевање са претходно одобрених 0,0770 КМ/kWh на 0,0922 КМ/kWh и повећање цијене услуге јавног снабдијевања са 2,48 КМ/мјесец на 3,25 КМ/мјесец.
У захтјеву се такође тражи промјена постојећих опсега потрошње за домаћинства на начин да се опсег потрошње 0-500 kWh смањи на 0-350 kWh, а опсег потрошње 501-1500 kWh на 351-1000 kWh.
Јавни снабдјевач није у достављеном захтјеву узео у обзир повећање цијене мрежарине које су претходно захтијевали оперетери дистрибутивног система.
Према прелиминарној анализи Регулаторне комисије просјечно повећање укупне цијене јавног снабдијевања за крајње купце, када се узму у обзир и захтјеви оператера дистрибутивног система (мрежарина) и захтјев јавног снабдјевача (енергија) износило би 33%", саопштено је из Регулаторне комисије.
На питање АТВ-а за додатно појашњење, добили смо и одговор.
Mи смо добили захтјев и обавијестили јавност. Даље ми немамо шта коментарисати већ захтјев размотрити и по њему треба одлучити. Шта и како, то је на комисији, како је и предвиђено прописима. За све остало, коментарисање и захтјева и слично то треба да уради јавни снабдјевач. Захтјев смо тек добили и у овом тренутку то је све што ја можемо рећи, речено је за АТВ из Регулаторне комисије.
