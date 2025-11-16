Logo
Каран: Обиласком привредника види се и какво је образовање потребно Српској

16.11.2025

16:13

Фото: АТВ

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран рекао је након посјете предузећу "Савић" у Невесињу, које се бави производњом алу и пвц столарије, да је и то показатељ какво је образовање потребно за развој привреде у Српској.

Каран је навео да је видио на примјеру у Невесињу да су потребни специфични профили образовања.

"Ми посебно дајемо стипендије, ево управо смо ових дана расписали посебан кокус за стипендије за дефицитарна занимања. А онда смо рекли да све скупа то јесте форма развоја локалних заједница", рекао је Каран.

Каран је истакао да је вријеме таквог технолошког напретка да је технологија данас на виском нивоу, а већ сутра постаје прошлост.

"Од нас се захтијева потпуно други приступ у образовању", рекао је Каран.

Напоменуо је да је Република Српска основала свој научно-технолошки парк у који ће бити уложено 35 милиона КМ и да ће то бити спој науке, истраживачког рада, технолошких иновација и привреде.

Он је навео да већ сада у иновационо-технолошком центру у Бањалуци има 150 предузећа гдје су млади стручњаци својом памећу и истраживачким радом препознати у цијелој Европу.

Каран је данас заједно са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком посјетио предузеће "Савић" у Невесињу које је дугогодишњи произвођач алу и пвц отвора у Невесињу и шире.

Израђује све врсте алуминијских и ПВЦ прозора, ролетна и клизних система. Ради и алуминијске ограде, затварање балкона и тераса пословних објеката.

Ову прилику, Каран и Додик су искористили и да разговарају са домаћим привредницима.

Синиша Каран

