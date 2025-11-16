Додик и Каран разговарали са привредницима

16.11.2025
Лидер СНСД-а Милорад Додик и министар за научно-технолошки развој Републике Српске Синиша Каран стигли су у Невесиње гдје ће разговарати са привредницима и директорима јавним предузећа.
Додик и Карана дочекао је власник предузећа "Савић" Радош Савић, начелник Невесиња Миленко Авдаловић и народни посланик Илија Таминџија.
Предвиђена је посјета предузећу "Савић", које је дугогодишњи произвођач алу и пвц отвора у Невесињу и шире.
Израђује све врсте алуминијских и ПВЦ прозора, ролетна и клизних система. Ради и алуминијске ограде, затварање балкона и тераса пословних објеката.
Пут од мале породичне радионице до препознатљивог произвођача захтијевао је много труда, улагања и усавршавања.
Производња је у овој фирми започела 2006. године, а производни процес је стално унапређиван и прошириван.
Предузеће континуирано улаже у нове технологије и своју производњу усклађује са трендовима, потребама и жељама купаца.
