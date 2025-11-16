Logo
Додик и Каран разговарали са привредницима

16.11.2025

15:31

Коментари:

0
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик и министар за научно-технолошки развој Републике Српске Синиша Каран стигли су у Невесиње гдје ће разговарати са привредницима и директорима јавним предузећа.

Додик и Карана дочекао је власник предузећа "Савић" Радош Савић, начелник Невесиња Миленко Авдаловић и народни посланик Илија Таминџија.

Предвиђена је посјета предузећу "Савић", које је дугогодишњи произвођач алу и пвц отвора у Невесињу и шире.

Израђује све врсте алуминијских и ПВЦ прозора, ролетна и клизних система. Ради и алуминијске ограде, затварање балкона и тераса пословних објеката.

Пут од мале породичне радионице до препознатљивог произвођача захтијевао је много труда, улагања и усавршавања.

Производња је у овој фирми започела 2006. године, а производни процес је стално унапређиван и прошириван.

Предузеће континуирано улаже у нове технологије и своју производњу усклађује са трендовима, потребама и жељама купаца.

Невесиње

Милорад Додик

