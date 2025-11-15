Овај трик са веш машином смањује рачун за струју чак 40%

15.11.2025
14:50
Коментари:0
Постоји трик са веш машином који већина и даље не користи, а може смањити рачун за струју и до 40%.
Најбоље од свега – не захтијева никакву инвестицију, већ само промјену једне навике.
Веш машина је један од највећих потрошача енергије у кући.
У просјечном домаћинству на Балкану, годишња потрошња овог уређаја је око 200 kWh, или око 20 евра годишње. Али постоји начин да и ту, наизглед не толико велику потрошњу додатно смањите, а кључна ствар је температура воде.
Ако умјесто прања на 60°Ц почнете користити програм на 30°Ц, потрошња електричне енергије пада драстично. Разлог је једноставан – загријавање воде троши највише струје.
Замислите да сваки циклус прања троши скоро дупло мање енергије. То значи да рачун за струју може бити и до 40% мањи, а разлика се види већ на сљедећем обрачуну.
Можда се питате да ли прање на нижој температури заиста уклања прљавштину. Одговор је – да. Модерни детерџенти су формулисани да дјелују већ на 30°Ц, па ће Ваш веш бити свјеж, мирисан и чист. За постељину или пешкире, повремено можете укључити вишу температуру, али за свакодневну гардеробу трик са веш машином ради савршено.
Замислите осјећај када отворите сљедећи рачун и видите да сте уштедјели трећину – а нисте се ничега одрекли.
Трик са веш машином није само ситница – то је навика која мијења кућни буџет. Ако желите смањити рачун за струју и до 40%, почните већ данас.
Ваша гардероба ће бити чиста, а Ви ћете имати осјећај да сте побиједили систем, преноси Крстарица.
Тренутно на програму