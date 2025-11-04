Logo

Централна банка: Број блокираних рачуна пословних субјеката порастао на 107.943

Централна банка: Број блокираних рачуна пословних субјеката порастао на 107.943

У БиХ су у октобру блокирана 107.943 рачуна пословних субјеката, за 115 више него крајем претходног мјесеца, објавила је Централна банка БиХ.

До јуче је 59.018 фирми имало блокиран бар један рачун, што је више за 59 фирми у односу на претходни мјесец.

ilu-priština-kosovo-28082025

Србија

У Приштини настављено суђење Срђану Лазовићу

И у овом мјесечном извјештају о блокираним рачунима у Регистру трансакционих рачуна Банке, који садржи 4.367 страница, пет више него у претходном мјесецу, наведена су правна лица из различитих области – општине, привредна предузећа, спортске и здравствене организације, задруге, агенције, удружења, те субјекти који се баве услужним дјелатностима.

Закључно са крајем септембра, било је блокирано 107.828 рачуна пословних субјеката, док је 58.959 фирми имало блокиран бар један рачун.

vladimir putin-05092025

Свијет

Путин: Руси бране суверенитет своје земље радом у миру и на фронту

У првом извјештају Централне банке објављеном почетком новембра 2012. године, број блокираних рачуна пословних субјеката у БиХ износио је 58.038, док су 35.694 фирме имале бар један блокиран банкарски рачун.

Centralna banka BiH

