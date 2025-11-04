Logo

Тужилаштво БиХ обуставило истрагу против Додика, Вишковића и Стевандића

Извор:

АТВ

04.11.2025

12:45

Коментари:

4
Тужилаштво БиХ обуставило је истрагу за напад на уставни поредак против Милорада Додика, Радована Вишковића и Ненада Стевандића, сазнаје АТВ.

Истрага је обустављена због недостатка доказа.

Тужилаштво БиХ покренуло је раније истрагу против предсједника Милорада Додика, предсједника Народне скупштине Српске Ненада Стевандића и бившег премијера Радована Вишковића након што је Народна скупштина Српске 27. фебруара усвојила закон којим се забрањује рад дијелу правосудних и полицијских агенција БиХ на територији Републике Српске.

Овим законом прописано је да закони о Суду БиХ, Тужилаштву БиХ, Агенцији за истраге и заштиту БиХ и Високом судском и тужилачком савјету БиХ неће бити примјењивани нити ће се извршавати на територији Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске 18. октобра усвојила је Закон о престанку важења закона, и то Закона о непокретној имовини који се користи за функционисање јавне власти, Закона о непримјењивању одлука Уставног суда БиХ, Изборног закон Републике Српске, Закона о непримјењивању Закона и забрани дјеловања вануставних институција БиХ, Закона о допуни Кривичног законика Републике Српске и Закона о високом судском и тужилачком савјету Републике Српске.

Милорад Додик

Радован Вишковић

Ненад Стевандић

