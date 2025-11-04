Logo

Савјет министара усвојио Нацрт буџета

Извор:

АТВ

04.11.2025

12:20

Коментари:

0
Савјет министара усвојио Нацрт буџета

Савјет министара БиХ усвојио је нацрт буџета који је предложило Министарство финансија, а којим је предвиђено да се запосленима у институцијама БиХ ове године исплати по 1.000 КМ једнократне помоћи.

Савјет министара БИХ усвојио је и закључак да једнократна помоћ запосленима у институцијама БиХ идуће године буде 1.200 КМ.

За разлику од буџета који се већ неколико пута нашао пред посланицима Представничког дома, у буџету који је усвојио Савјет министара БиХ нема средстава за институције културе, али ни враћање дуга БХРТ-а.

Након што је нацрт буџета усвојен на Савјету министара БиХ процедура је таква да он сада иде пред Предсједништво БиХ, а Предсједништво БиХ га формално предлаже Представничком дому Парламетнарне скупштине БиХ.

На сједници није прихваћен приједлог одлуке о успостављању канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ.

Таг:

Савјет министара БиХ

