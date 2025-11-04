Logo

Хрватска ипак неће позивати младиће из БиХ да одслуже војни рок

04.11.2025

09:30

Коментари:

0
Хрватска ипак неће позивати младиће из БиХ да одслуже војни рок
Фото: MORH/ J. Kopi

Хрватска је званично разјаснила потенцијални проблем са служењем војног рока који се појавио код хрватских држављана који имају и држављанство Босне и Херцеговине с обзиром на то да им закони БиХ бране служење војске у другој држави, а закони Хрватске их обавезују.

Министарство обране Републике Хрватске (МОРХ) тако је саопштило да Хрвате из БиХ неће доводити у ситуацију у којој би могли кривично одговарати.

"Када је ријеч о младићима који имају пријављено пребивалиште у Босни и Херцеговини, а имају двојно држављанство, хрватско и држављанство БиХ, Министарство обране те хрватске држављане неће излагати кривичном прогону будући да закони у БиХ забрањују служење војног оспособљавања у страним оружаним снагама", саопштио је МОРХ јуче.

Фридрих Мерц

Свијет

Мерц упозорава: Спремају се депортације

С обзиром на то да је у Хрватској војни рок обавезан и избјегавање истог је кажњиво, из МОРХ-а су нагласили да неће кривично гонити овакве хрватске држављане који имају пребивалиште у БиХ.

Прецизније, Радију Слободна Европа су у одговору на упит казали да младиће из БиХ неће ни позивати на служење војног рока.

Замјеник министра одбране БиХ Славен Галић је коментарисао јуче ово питање служења војног рока младића из БиХ у Хрватској, наводећи да су два закона у колизији један с другим и да ће бити потребно ускладити заједнички став о томе.

ILU-ŽIVOTINJA-MEDVJED-180925

Свијет

Успавали медвједа и у његовој утроби пронашли нешто веома узнемирујуће

Раније су из МОРХ-а долазиле званичне информације које су говориле о томе да ће на служење војног рока позивати и младиће с пребивалиштем ван Хрватске уколико у тој држави нису већ регулисали питање војне службе. Међутим, од тога се очигледно одустало када је ријеч о БиХ, чији закон експлицитно брани учешће у војним активностима у другој држави.

