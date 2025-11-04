Logo

Успавали медвједа и у његовој утроби пронашли нешто веома узнемирујуће

04.11.2025

08:48

Становници планинског града Тељурајд у Колораду остали су шокирани након што су надлежни морали да успавају једног тешко обољелог медвједа.

Становници планинског града Тељурајд у Колораду остали су шокирани након што су надлежни морали да успавају једног тешко обољелог медвједа.

Дивља животиња је данима лутала њиховим улицама, видно исцрпљена и дезоријентисана, а људи су брзо примијетили да нешто озбиљно није у реду.

"Донијели смо тешку одлуку"

“Медвед је имао пјену на устима и отечене очи, дјеловало је као да се бори с неком инфекцијом. Кретао би се можда двадесет или тридесет метара, а затим би морао да легне и одмори. Било је јасно да је у веома лошем стању“, изјавио је Џон Ливингстон, портпарол Службе за паркове и дивље животиње Колорада.

Позване су надлежне службе, које су убрзо процијениле да је животиња озбиљно болесна и да пати, преноси Yахоо Неwс.

“Нисмо могли да га оставимо да умире у мукама. То би био ужасан начин да сконча - полако, изнутра трулећи мјесецима. Као службеници, морали смо да донесемо тешку одлуку“, казала је Рејчел Сала, управница области при Служби за паркове и дивље животиње Колорада.

беба bebe beba

Регион

У храни за бебе откривена пластика!

Шокантно и потресно откриће

Медвјед је на крају успаван, што је погодила грађане и службенике. Ипак, права прича о његовој патњи откривена је тек након што је извршена обдукција.

Стручњаци су пажљиво проучили остатке животиње, покушавајући да схвате шта је могло да изазове тако озбиљно и дуготрајно пропадање здравља. Оно што су пронашли било је шокантно и потресно - доказ да је узрок агоније повезан са људским немаром и отпадом који све више угрожава дивљи свијет!

Испоставило се да је медвјед мјесецима патио због нечега што није могло да се свари, нечега што није природни дио његове исхране.

"Ужасан начин да се умре"

“Када смо отворили стомак, нисмо могли да вјерујемо својим очима. Пронашли смо папирне убрусе, марамице, материјале налик пластичним кесама и несварени садржај хране. Сав тај отпад блокирао је његов дигестивни систем, спречавајући пролазак хране у доња цријева“, објаснио је Џон Ливингстон.

Због тога су његови унутрашњи органи престали да функционишу.

“Замислите да једете и једете, али ваше тијело не може да преради ништа од тога. То је ужасан начин да животиња умре“, додао је.

поларни медвјед

Занимљивости

Спава ли поларни медвјед зимски сан?

Трагични случај није усамљен

Будући да медвједи имају изузетно развијена чула и добро памћење, могу да осјете мирис хране на великим удаљеностима, па често несвјесно долазе до отпада који људи остављају иза себе. Иако дјелује безопасно, пластични и слични материјали за њих су смртоносни.

Овај трагични случај није усамљен. Према подацима организације Еартх.орг, сваке године до 100.000 морских животиња угине јер прогута пластику или се у њу заплете. Исто важи и за многе птице и сисаре који претражују људске остатке хране.

Стручњаци зато апелују на грађане да смање употребу пластике и пажљивије одлажу отпад. Коришћење вишекратних боца, посуда и биоразградиве амбалаже, као и правилно затварање контејнера у подручјима гдје има дивљих животиња, могу спријечити овакве трагедије.

(Телеграф.рс)

