Јапанци позивају војску да интервенише због напада медвједа

Извор:
Танјуг
27.10.2025
10:41
Коментари:0
Гувернер јапанске префектуре Аките, планинског подручја на сјеверу Јапана, позвао је војску да помогне у заштити становништва од учесталих напада медвједа.
"Исцрпљеност на терену достиже свој максимум", објавио је у недјељу на свом "Инстаграм" налогу гувернер Кента Сузуки и најавио да већ у уторак планира да лично посјети Министарство одбране, преноси Ројтерс.
Сузукијева молба је услиједила након смртоносног напада медвједа у Акити у којем је једна особа убијена, а три повријеђене.
Стил
Откријте какве шишке одговарају вашем облику лица
У Јапану је ове године пријављен рекордни број напада медвједа широм земље, а локалне власти у Акити тврде да су само ове године 54 особе смртно страдале или су повријеђене у нападима медведа.
Ријеч је о великом порасту броја напада медвједа у овој години с обзиром на то да је прошле године евидентирано 11 таквих напада.
Најновије
Најчитаније
11
47
11
40
11
37
11
37
11
34
Тренутно на програму