Јапанци позивају војску да интервенише због напада медвједа

Танјуг

27.10.2025

10:41

Јапанци позивају војску да интервенише због напада медвједа
Фото: Unsplash

Гувернер јапанске префектуре Аките, планинског подручја на сјеверу Јапана, позвао је војску да помогне у заштити становништва од учесталих напада медвједа.

"Исцрпљеност на терену достиже свој максимум", објавио је у недјељу на свом "Инстаграм" налогу гувернер Кента Сузуки и најавио да већ у уторак планира да лично посјети Министарство одбране, преноси Ројтерс.

Сузукијева молба је услиједила након смртоносног напада медвједа у Акити у којем је једна особа убијена, а три повријеђене.

У Јапану је ове године пријављен рекордни број напада медвједа широм земље, а локалне власти у Акити тврде да су само ове године 54 особе смртно страдале или су повријеђене у нападима медведа.

Ријеч је о великом порасту броја напада медвједа у овој години с обзиром на то да је прошле године евидентирано 11 таквих напада.

