Познато како су пали пљачкаши из Лувра

Танјуг

27.10.2025

10:36

Двојица осумњичених који су протеклог викенда ухапшени због учешћа у пљачки вриједних предмета из париског музеја Лувр, поријеклом су из Обервилијеа у Париском региону, преносе француски медији.

Осумњичени, старости око 30 година, ухапшени су у суботу и налазе се у притвору, који ће трајати до 96 сати, а одраније су познати полицији, преноси БФМ ТВ.

Један осумњичени је ухапшен у суботу увече на аеродрому Роаси-Шарл-де-Гол док је покушавао да се укрца на лет за Алжир, док је други ухапшен у Обервилијеу, а обојица су поријеклом из тог мјеста које је седам километара удаљено од Париза и налази се у области Сен-Сан-Дени.

Њих двојица су била под истрагом у протеклих неколико дана, наводи француска телевизија.

"Одлучујући ДНК траг" је, како истиче, пронађен на мјесту пљачке, а ријеч је о отиску прста.

Париска тужитељка Лор Беко у четвртак је рекла да је узето више од 150 узорака ДНК за потребе истраге.

Пљачка се догодила 19. октобра у париском Лувру, када је украдено девет предмета из колекције краљевске породице.

Четворица лопова су ушла у зграду са стране која гледа на ријеку Сену, гдје су у току грађевински радови, користећи теретну платформу која се диже да би директно приступили галерији Аполон.

Према властима, украдено је осам предмета, укључујући дијадеме, огрлице, наушнице и брошеве који су припадали Наполеоновој супрузи, царици Марији-Лујзи, његовој снаји, краљици Ортенс од Холандије, краљици Марији-Амели, супрузи последњег француског краља Луја Филипа, који је владао од 1830. до 1848 и царици Евгенији, супрузи Наполеона III, који је владао од 1852. до 1870.

Круна царице Евгеније је такође украдена, али је пронађена оштећена у близини музеја након што су је лопови испустили.

Вриједност украдених експоната процјењује се на 88 милиона евра.

