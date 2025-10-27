Крокодил напао дјечака на плажи, познато у каквом је стању

Извор:
27.10.2025
10:24
Четрнаестогодишак је хоспитализован након што га је прије два дана напао крокодил док је пецао на плажи Мyал у далеком сјеверном Куинсленду у Аустралији.
Тинејџер је задобио повреде ноге и торза, али његово је стање стабилно, потврдиле су локалне власти, пише The Guardian.
Према информацијама Одјела за околину, туризам, науку и иновације "Детси", дјечак је прије напада пецао у води дубокој до бедара. "Службеник Детсија потврдио је да су ране у складу с нападом крокодила", изјавио је портпарол одјела.
Након напада, тинејџер је превезен у оближњи смјештај, гдје су му гости и мјештани пружили прву помоћ до доласка хитних служби. Службеници Детсија одмах су покренули потрагу за животињом користећи дронове и бродове с рефлекторима, али крокодил није пронађен. Због инцидента, на плажи су постављени додатни знакови упозорења на крокодиле, уз већ постојеће сталне ознаке на свим приступним тачкама.
Напад се догодио у вријеме када почиње годишња сезона парења крокодила. Како се наводи на службеним страницама Детсија, мушки крокодили у том раздобљу "постају посебно дрски док траже партнерицу", што значајно повећава ризик од агресивног понашања.
Натасиа Вилер, извршна директорка туристичке индустрије Куинсленда, истакла је да су крокодили важан дио локалног екосистава.
"Наше су мисли с младом особом која је повријеђена", додала је, пише Индекс.хр.
