Logo

Крокодил напао дјечака на плажи, познато у каквом је стању

Извор:

Индекс

27.10.2025

10:24

Коментари:

0
Крокодил напао дјечака на плажи, познато у каквом је стању
Фото: Пекселс

Четрнаестогодишак је хоспитализован након што га је прије два дана напао крокодил док је пецао на плажи Мyал у далеком сјеверном Куинсленду у Аустралији.

Тинејџер је задобио повреде ноге и торза, али његово је стање стабилно, потврдиле су локалне власти, пише The Guardian.

Према информацијама Одјела за околину, туризам, науку и иновације "Детси", дјечак је прије напада пецао у води дубокој до бедара. "Службеник Детсија потврдио је да су ране у складу с нападом крокодила", изјавио је портпарол одјела.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Ухапшен познати црногорски бизнисмен

Након напада, тинејџер је превезен у оближњи смјештај, гдје су му гости и мјештани пружили прву помоћ до доласка хитних служби. Службеници Детсија одмах су покренули потрагу за животињом користећи дронове и бродове с рефлекторима, али крокодил није пронађен. Због инцидента, на плажи су постављени додатни знакови упозорења на крокодиле, уз већ постојеће сталне ознаке на свим приступним тачкама.

Напад се догодио у вријеме када почиње годишња сезона парења крокодила. Како се наводи на службеним страницама Детсија, мушки крокодили у том раздобљу "постају посебно дрски док траже партнерицу", што значајно повећава ризик од агресивног понашања.

овца

Занимљивости

Аустралијанка оборила свјетски рекорд у шишању оваца

Натасиа Вилер, извршна директорка туристичке индустрије Куинсленда, истакла је да су крокодили важан дио локалног екосистава.

"Наше су мисли с младом особом која је повријеђена", додала је, пише Индекс.хр.

Подијели:

Таг:

krokodil

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен познати црногорски бизнисмен

Регион

Ухапшен познати црногорски бизнисмен

1 ч

0
Трамп: Нисам озбиљно размишљао о трећем мандату

Свијет

Трамп: Нисам озбиљно размишљао о трећем мандату

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Пијан изазвао саобраћајну несрећу, па ухапшен

1 ч

0
Ема Цептер

Сцена

Кћерка најбогатијег Србина показала голу задњицу

1 ч

0

Више из рубрике

Трамп: Нисам озбиљно размишљао о трећем мандату

Свијет

Трамп: Нисам озбиљно размишљао о трећем мандату

1 ч

0
У пола сата се срушили амерички авион и хеликоптер

Свијет

У пола сата се срушили амерички авион и хеликоптер

2 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Свијет

Увели нова правила на пумпама - тиче се цигарета

3 ч

0
Лавров: Стране су се договориле да направе паузу како би размотрили приједлоге

Свијет

Лавров: Стране су се договориле да направе паузу како би размотрили приједлоге

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

47

Дара из Јасеновца прославила 18. рођендан - ФОТО

11

40

Социјални партнери договорили - најнижа нето плата у Српској 1.000 КМ

11

37

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

11

37

Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

11

34

Бањалучанин возио пијан са 4,09 промила алкохола

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner