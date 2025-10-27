Logo

Увели нова правила на пумпама - тиче се цигарета

Извор:

Агенције

27.10.2025

08:19

Коментари:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Од 1. октобра 2025. године на бензинским пумпама у Холандији ступају на снагу нова правила за провјеру старосне доби.

Свако ко жели да купи цигарете мораће обавезно да покаже личну карту, без обзира на то колико има година.

Мјера није нови закон, већ заједнички договор више струковних удружења. Повод за пооштравање контроле била је учестала критика досадашњег система.

Аутобус

Хроника

Дјевојчица испала из аутобуса и повриједила главу

Запослени на бензинским пумпама и раније су били у обавези да провјере да ли купци дуванских производа имају најмање 18 година, али је та обавеза често доводила до сукоба са купцима.

Због тога су се удружења БОВАГ, ВЕМОБИН, НОВЕ и Драјв договорила о јединственом рјешењу: од 1. октобра 2025. на свим бензинским пумпама које су дио система важиће правило – без доказа о старости нема продаје дувана, чак ни ако купац очигледно изгледа старије.

Према удружењу БОВАГ, нова правила треба да растерете запослене и спријече расправе.

"Јединствена провјера старости спречава свађе и обезбјеђује већу сигурност у свакодневном раду", наводи се у саопштењу.

Старост се провјерава путем важећег идентификационог документа или дигиталне провјере старости.

Дио шире антидуванске стратегије

Ова мјера се уклапа у дугорочну политику холандске владе против пушења. Продаја цигарета у супермаркетима већ је забрањена 2024. године, а од 2030. ни бензинске пумпе више неће смјети да продају дуванске производе. Тада ће се цигарете моћи купити само у специјализованим продавницама.

Света Петка-26102025

Друштво

Изговорите ове молитве Светој Петки за оздрављење, потомство и напредак

Циљ ових постепених ограничења јесте значајно смањење потрошње дувана у земљи. Поред забране продаје, влада се ослања и на повећање пореза и ограничење оглашавања.

Представници индустрије очекују да ће се нова обавеза показивања личне карте свакако укинути до 2030, када бензинске пумпе више не буду продавале цигарете.

Многи купци реагују са неразумијевањем. Посебно старији грађани сматрају претјеривањем то што и они морају да показују личну карту.

Власници бензинских пумпи, пак, истичу важност заштите запослених и упозоравају на могуће новчане казне – они који не поштују обавезу провјере ризикују санкције.

Нова правила односе се и на туристе из Њемачке: свако ко у Холандији жели да купи цигарете треба да има личну карту при руци. За куповину горива или других производа ова обавеза не важи.

Подијели:

Тагови:

benzinska pumpa

Cigarete

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лавров: Стране су се договориле да направе паузу како би размотрили приједлоге

Свијет

Лавров: Стране су се договориле да направе паузу како би размотрили приједлоге

25 мин

0
АМС упозорио возаче

Друштво

АМС упозорио возаче

28 мин

0
Српска богатија за 21 бебу

Друштво

Српска богатија за 21 бебу

35 мин

0
Словенија припрема радикалне мјере након бруталног убиства оца који је бранио сина

Регион

Словенија припрема радикалне мјере након бруталног убиства оца који је бранио сина

36 мин

0

Више из рубрике

Лавров: Стране су се договориле да направе паузу како би размотрили приједлоге

Свијет

Лавров: Стране су се договориле да направе паузу како би размотрили приједлоге

25 мин

0
Руска ПВО у току ноћи оборила готово 200 украјинских дронова

Свијет

Руска ПВО у току ноћи оборила готово 200 украјинских дронова

48 мин

0
Трамп: Ријешићу кризу између Авганистана и Пакистана врло брзо

Свијет

Трамп: Ријешићу кризу између Авганистана и Пакистана врло брзо

50 мин

0
Двојица осумњичених за пљачку Лувра су поријеклом из Париског региона

Свијет

Двојица осумњичених за пљачку Лувра су поријеклом из Париског региона

54 мин

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Шулић: Република Српска регионални центар за конференције попут Самита трговине

08

24

Баклава без кора с орасима и јогуртом, сочнија од оригиналне, а зачас готова

08

23

Природни спреј против смрдибуба отјераће ове инсекте заувијек

08

19

Увели нова правила на пумпама - тиче се цигарета

08

19

Отац Предраг испричао како му се у сну јавила Света Петка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner