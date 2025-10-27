Увели нова правила на пумпама - тиче се цигарета

Извор:
Агенције
27.10.2025
08:19
Коментари:0
Од 1. октобра 2025. године на бензинским пумпама у Холандији ступају на снагу нова правила за провјеру старосне доби.
Свако ко жели да купи цигарете мораће обавезно да покаже личну карту, без обзира на то колико има година.
Мјера није нови закон, већ заједнички договор више струковних удружења. Повод за пооштравање контроле била је учестала критика досадашњег система.
Хроника
Дјевојчица испала из аутобуса и повриједила главу
Запослени на бензинским пумпама и раније су били у обавези да провјере да ли купци дуванских производа имају најмање 18 година, али је та обавеза често доводила до сукоба са купцима.
Због тога су се удружења БОВАГ, ВЕМОБИН, НОВЕ и Драјв договорила о јединственом рјешењу: од 1. октобра 2025. на свим бензинским пумпама које су дио система важиће правило – без доказа о старости нема продаје дувана, чак ни ако купац очигледно изгледа старије.
Према удружењу БОВАГ, нова правила треба да растерете запослене и спријече расправе.
"Јединствена провјера старости спречава свађе и обезбјеђује већу сигурност у свакодневном раду", наводи се у саопштењу.
Старост се провјерава путем важећег идентификационог документа или дигиталне провјере старости.
Ова мјера се уклапа у дугорочну политику холандске владе против пушења. Продаја цигарета у супермаркетима већ је забрањена 2024. године, а од 2030. ни бензинске пумпе више неће смјети да продају дуванске производе. Тада ће се цигарете моћи купити само у специјализованим продавницама.
Друштво
Изговорите ове молитве Светој Петки за оздрављење, потомство и напредак
Циљ ових постепених ограничења јесте значајно смањење потрошње дувана у земљи. Поред забране продаје, влада се ослања и на повећање пореза и ограничење оглашавања.
Представници индустрије очекују да ће се нова обавеза показивања личне карте свакако укинути до 2030, када бензинске пумпе више не буду продавале цигарете.
Многи купци реагују са неразумијевањем. Посебно старији грађани сматрају претјеривањем то што и они морају да показују личну карту.
Власници бензинских пумпи, пак, истичу важност заштите запослених и упозоравају на могуће новчане казне – они који не поштују обавезу провјере ризикују санкције.
Нова правила односе се и на туристе из Њемачке: свако ко у Холандији жели да купи цигарете треба да има личну карту при руци. За куповину горива или других производа ова обавеза не важи.
Свијет
25 мин0
Свијет
48 мин0
Свијет
50 мин0
Свијет
54 мин0
Најновије
Најчитаније
08
25
08
24
08
23
08
19
08
19
Тренутно на програму