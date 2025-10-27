Logo

АМС упозорио возаче

СРНА

27.10.2025

Фото: Pexels

Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХодвија по мокрим и клизавим коловозима, а магла и ниска облачност смањују видљивост у котлинама и у вишим предјелима, саопштено је јутрос из Ауто-мото савеза Српске.

Привремене обуставе саобраћаја актуелне су на магистралном путу Добро Поље-Миљевина од 8.00 до 17.00 часова у трајању до 45 минута због извођења радова. Предвиђено је да ови радови трају до 15. новембра.

Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента, осим возила хитне помоћи, ватрогасних и возила локалног становништва.

У току су радови на магистралном путу Клашнице-Шарговац-Бањалука, а ради се и на уклањању постојећег и наношењу нових носача на надвожњаку у Трну, код Рогуљића.

Саобраћај на надвожњаку је затворен за све категорије возила као и за пјешаке. Тренутно се саобраћај од Трна до Гламочана одвија двосмјерно.

Радови се изводе на дионицама магистралних путева Гацко-Тјентиште, на локалитету Саставци, и Билећа-Требиње у мјесту Жудојевићи. На мјестима извођења радова могуће су обуставе саобраћаја до 15 минута.

Повремена обустава саобраћаја од 7.00 до 17.00 часова је на магистралном путу Брчко-Бијељина, због санације коловоза, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком.

Радови се изводе и на дионицама Козарска Дубица-Приједор, затим у тунелима Грабовица и Оштри врх на путу Бродар-Вишеград, те на путним правцима Челинац-Котор Варош, Челинац-Укрина и Укрина-Клупе, Добро Поље-Миљевина на локалитету мале хидроелектране, на подручју Приједора, Брод на Дрини /Фоча/-гранични прелаз Хум /Шћепан Поље/.

Због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.

На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита, Црквина-Модрича и Руданка-Добој измијењен је режим у одвијању саобраћаја због укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-путева.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, а регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

Друштво

Српска богатија за 22 бебе

Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта, затим у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, те на магистралном путу Устипрача-Ново Горажде. На свим путним правцима могуће су привремене обуставе саобраћаја.

Усљед клизиште једног траком вози се на регионалним путним правцима Бушлетић-Зелиња у мјесту Доња Палежница, Карановац-Кнежево у мјесту Љубачевом, Прњавор-Укрина у Вијачанима.

Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

У ФБиХ радови су актуелни на дионици аутопута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралним путевима Семизовац-Олово, Доња Ораховица-Шићки Брод /код Коксаре Лукавац/, Завидовићи-Возућа у мјесту Криваја, Јабланица-Блидиње /на дионици Јабланица-Косне Луке/, Коњиц-Јабланица, Јабланица-Прозор, на улазу у Читлук из правца Мостара и Јајце-Црна Ријека.

Регион

Словенија припрема радикалне мјере након бруталног убиства оца који је бранио сина

Почели су радови на магистралном путу Орашје-Шамац, због чега се на мјесту радова саобраћа једном траком, сваког дана осим недјеље.

Због санације клизишта на регионалном путу Острожац–Бутуровић Поље, саобраћај је привремено обустављен. Алтернативни правци су у функцији и препоручује се кориштење истих до завршетка радова.

Због оштећења коловоза на магистралном путу Жепче–Маглај на локацији Озимица, на мјесту споја са будућом петљом ауто-пута, саобраћа се успорено.

На граничним прелазима јутрос нема дужих задржавања.

Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ, могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.

Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до три и по тона.

На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила изнад пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преко пет тона преусмјеравају се на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача.

Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати преко граничног прелаза Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину.

