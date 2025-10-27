Logo

Данас је Света Петка: Испоштујте ове обичаје

Извор:

Курир

27.10.2025

07:04

Коментари:

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Фото: Pexels

Српска православна црква данас обиљежава Свету Петку, празник посвећен Преподобној мати Параскеви.

Прва у низу јесењих слава, Света Петка, шеста је по броју свечара који је обиљежавају, што говори о огромном поштовању које светитељка од давнина ужива у српском народу.

Света Петка је код Срба веома поштована и славна светитељка која се сматра заштитницом жена, као и чуварком сиромашних и болесних. Вјерници јој се обраћају за помоћ кроз молитву, посебно на њен дан, тражећи спас од болести и других животних невоља.

Сматра се да је Света Петка женски празник, па се овој светици обраћају жене свих вјера и нација.

Према народним обичајима, на Свету Петку жене не би требало да месе, кувају, шију, перу веш или раде било који посао у кући како не би навукле гњев светитељке и да им током године не би трнуле руке.

Саобраћајна несрећа у Београду

Хроника

Возач из БиХ који је усмртио трочлану породицу био и под дејством наркотика

На Свету Петку младе девојке треба да беру цвијеће и њиме украсе свој дом како би у њима цијеле године владала слога и мир, док се дјевојчицама облаче нове хаљинице како би их у наредној години пратила срећа.

Дјевојке би требало да поједу парче славског колача и да сачувају мрвице, па ће те ноћи у сну видјети своју судбину и будућег мужа.

Славска трпеза на дан Свете Петке се не склања до сутрадан, а када сви гости оду, домаћица би требало да окади трпезу три пута како би светица посјетила и благосиљала њен дом.

(Курир)

Подијели:

Таг:

Sveta Petka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Возач из БиХ који је усмртио трочлану породицу био и под дејством наркотика

Хроника

Возач из БиХ који је усмртио трочлану породицу био и под дејством наркотика

1 ч

0
Хаос у Подгорици, приведено 45 Турака

Регион

Хаос у Подгорици, приведено 45 Турака

1 ч

0
Око 8.000 радника без здравственог осигурања у Српској

Друштво

Око 8.000 радника без здравственог осигурања у Српској

1 ч

0
Словенија се опрашта од Алеша Шутара: "Ишао је да спаси сина јер је држава заказала"

Регион

Словенија се опрашта од Алеша Шутара: "Ишао је да спаси сина јер је држава заказала"

2 ч

0

Више из рубрике

Око 8.000 радника без здравственог осигурања у Српској

Друштво

Око 8.000 радника без здравственог осигурања у Српској

1 ч

0
Racunar Lap top

Друштво

Знање ван учионице: Све више младих бира курсеве

12 ч

0
Марљиво раде и најмлађи: Подршка вриједној породици Гатарић

Друштво

Марљиво раде и најмлађи: Подршка вриједној породици Гатарић

13 ч

3
Снијег цеста аутомобили паркинг

Друштво

За вечерас најављен снијег у овим дијеловима БиХ

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

24

Баклава без кора с орасима и јогуртом, сочнија од оригиналне, а зачас готова

08

23

Природни спреј против смрдибуба отјераће ове инсекте заувијек

08

19

Увели нова правила на пумпама - тиче се цигарета

08

19

Отац Предраг испричао како му се у сну јавила Света Петка

08

13

Дјевојчица испала из аутобуса и повриједила главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner