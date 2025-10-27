Возач из БиХ који је усмртио трочлану породицу био и под дејством наркотика

Извор:
Телеграф
27.10.2025
07:00
Возач из БиХ, који је осумњичен да је под дејством алкохола у недјељу, 26. октобра. око један час изазвао саобраћајну несрећу на Новом Београду у којој је погинула трочлана породица, био је позитиван и на наркотике, незванично сазнаје Телеграф.
Никола Ђ. (24) из Брчког, који се на раскрсници код Куле Вест 65 директно закуцао у аутомобил у коме се налазио полицајац Бојан Ж. (43) са супругом Дијаном К. (38) и њиховом деветогодишњим сином, управљао је "аудијем" и под дејством канабиса, показао је тест на наркотике након несреће, наводи Телеграф.
Држављанину БиХ измјерено је и 1,17 промила алкохола у крви. Њему је одређен притвор до 48 сати након чега ће уз кривичну пријаву за тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја бити спроведен на саслушање у надлежно тужилаштво у Београду.
У судару је теже повријеђен и младић који је био сувозач у "аудију".
