Logo

Детаљи судара шкоде и реноа: Повријеђено пет особа

Извор:

АТВ

26.10.2025

15:55

Коментари:

0
Детаљи судара шкоде и реноа: Повријеђено пет особа
Фото: АТВ

У саобраћајној незгоди која се данас догодила у мјесту Тврдош, на путу Требиње-Љубиње, повријеђено је пет особа, потврђено је за АТВ из Хитне помоћи Требиње.

Повријеђени су превезени у требињску болницу.

"Стање четворо повријеђених особа у саобраћајној незгоди код Тврдоша је стабилно, смјештени су на одјељење хирургије, док је једна особа смјештена на одјељењу интензивне његе ради даљих испитивање", рекао за АТВ Недељко Ламбета, директор Болнице Требиње.

Подсјећамо, полицијска станица за безбједност Требиње је данас око 14:10 часова запримила пријаву да се догодила саобраћајна незгода у којој су учествовали рено и шкода.

Саобраћајка

Хроника

Судар шкоде и реноа, потпуно обустављен саобраћај

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна незгода

Требиње

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Погинула породица

Хроника

Ово је трочлана породица која је погинула у тешкој несрећи: Страдали на лицу мјеста

4 ч

1
Судар шкоде и реноа, потпуно обустављен саобраћај

Хроника

Судар шкоде и реноа, потпуно обустављен саобраћај

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Ухапшене четири особе због туче

6 ч

0
Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

Хроника

Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

23

Оженио се МЦ Стојан

19

20

Марљиво раде и најмлађи: Подршка вриједној породици Гатарић

19

17

Након девет мјесеци: Случај претученог дјечака у Требињу без помака

19

16

Угљевик тражи "лијек" за нагомилане проблеме

19

10

Западни Балкан "посљедње двориште Европе"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner