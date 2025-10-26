Детаљи судара шкоде и реноа: Повријеђено пет особа

Извор:
У саобраћајној незгоди која се данас догодила у мјесту Тврдош, на путу Требиње-Љубиње, повријеђено је пет особа, потврђено је за АТВ из Хитне помоћи Требиње.
Повријеђени су превезени у требињску болницу.
"Стање четворо повријеђених особа у саобраћајној незгоди код Тврдоша је стабилно, смјештени су на одјељење хирургије, док је једна особа смјештена на одјељењу интензивне његе ради даљих испитивање", рекао за АТВ Недељко Ламбета, директор Болнице Требиње.
Подсјећамо, полицијска станица за безбједност Требиње је данас око 14:10 часова запримила пријаву да се догодила саобраћајна незгода у којој су учествовали рено и шкода.
