Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

Извор:

Телеграф

26.10.2025

13:13

Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу
Саобраћајне несреће се догађају изненада и носе велике жртве те је баш због тога важно да се строго поштују сви прописи, као и да се понекад не уради чак ни нешто што је дозвољено, изјавио је саобраћајни вештак и професор на Саобраћајном факултету Борис Антић и додао да је алкохол један од утицајнијих елемената који доприноси несрећама у саобраћају.

Антић је за Тан‌југ, поводом несреће која се догодила ноћас на Новом Београду, а у којој су живот изгубиле три особе, рекао да околности под којима се несреће догађају прво истражује тужилаштво, које уједно ради и на прикупљању доказа.

"Тек када будемо имали све елементе које прикупи тужилаштво, моћи ће да се уради експертиза, односно саобраћајно-техничко вјештачење и да се утврде поједини елементи. Оно што помаже у цијелој овој причи јесте да је тај дио града добро покривен видео-надзором, тако да претпостављам да ће један од доказа да буде и видео-снимак те саобраћајне незгоде на основу којег ће моћи поуздано да се утврди на који начин је дошло до ње", додао је Антић.

Наводи да су основни елементи те саобраћајне несреће то што је један од учесника, како се сазнаје из медија, прошао кроз црвено свјетло и бочно се сударио са другим возилом, у коме су фатално страдала три путника.

Коментаришући то што је возач који је прошао кроз црвено свјетло био под дејством алкохола, Антић је казао да је управо алкохол један од утицајних елемената који је и у свијету и код нас истакнут као нешто што доприноси настанку незгоде.

ilu-priština-kosovo-28082025

Србија

Није изабрана нова влада привремених приштинских институција, Курти није добио већину

Како је појаснио, човјек који је под дејством алкохола ради неке ствари које иначе не би урадио, а неке ствари које су обавезне да се ураде - не уради.

"Овај возач био је у обавези да се заустави на црвени сигнални појам, што није учинио", истакао је Антић.

Говорећи о запрећеним казнама, Антић каже да самим тим што је ова саобраћајна незгода изазвана под утицајем алкохола, предвиђене су строже санкције које за то дјело иду од пет до 15 година.

Сматра да су санкције довољно строге јер, како наводи, за једну саобраћајну незгоду се добије 15 година затвора, а за једно убиство у коме учествује неко ко има криминогену структуру, може да се добије мања санкција затвора.

"Мислим да су казне добро одмјерене", додао је.

Проблематичност у саобраћају у свијету је један од водећих проблема, казао је Антић и додао да се политике и међународне институције суочавају са тим проблемом и спроводе низ мјера да би се ниво безбједности у саобраћају унаприједио.

Антић истиче да не постоји јединствен рецепт како би се тај проблем у потпуности ријешио.

"Мора да се ради на стотинама ствари. Једна од ствари је стратегија безбједности саобраћаја коју ми имамо, али поставља се питање колико је елемената и стратегије безбједности саобраћаја реализовано. Такође, финансирање безбједности саобраћаја је код нас на веома упитном нивоу. Локалне самоуправе не добијају довољно новца да би могле да спроводе мере које ће водити ка унапређењу безбједности саобраћаја", казао је Антић.

Додаје да је потребна едукација, маркетинг о безбједности саобраћаја и друго.

Hapšenje, lisice

Свијет

Ухапшен осуђеник који је грешком пуштен из затвора

"Много је ствари о којима морамо да бринемо да бисмо заиста подигли ниво безбједности саобраћаја на виши ниво. Нико данас није изашао на улицу, сјео у свој аутомобил и рекао 'ја данас идем да убијем некога'. Нити је сјео у свој аутомобил и рекао 'ја идем данас да погинем'. Саобраћајне незгоде су нешто што се свуда у свијету догађа. Али, морамо водити рачуна да оне обавезе које имамо - строго поштујемо, да понекад не радимо чак ни оно што нам је дозвољено", нагласио је Антић.

"Саобраћајне незгоде се догађају изненада и заиста односе велике жртве", упозорио је Антић, пише Телеграф.рс.

Саобраћајна несрећа

poginula porodica

