У Бањалуци двије саобраћајке у пар стотина метара

26.10.2025
12:07
У Бањалуци су се јутрос догодиле двије саобраћајне незгоде у свега пар стотина метара.
Аутомобил је завршио на крову на излазу из Кањона Тијесно у близини Крупе на Врбасу, пишу Независне новине.
Друга незгода се догодила неколико стотина метара у Крупи на Врбасу гдје је аутомобил ударио у банкину.
Још увијек се не зна да ли има повријеђених.
