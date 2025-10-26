Logo

У Бањалуци двије саобраћајке у пар стотина метара

26.10.2025

12:07

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

У Бањалуци су се јутрос догодиле двије саобраћајне незгоде у свега пар стотина метара.

Аутомобил је завршио на крову на излазу из Кањона Тијесно у близини Крупе на Врбасу, пишу Независне новине.

Друга незгода се догодила неколико стотина метара у Крупи на Врбасу гдје је аутомобил ударио у банкину.

Још увијек се не зна да ли има повријеђених.

Бањалука

Саобраћајна несрећа

