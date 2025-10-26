Logo

Олуја Мелиса прерасла у ураган: Страх од катаклизме над Карибима

Извор:

Информер

26.10.2025

11:53

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube/NBC News

Амерички метеоролози су издали упозорење на ураган за Јамајку, јер је олуја Мелиса достигла снагу урагана и очекује се да ће се "брзо интензивирати" до најмање 4. категорије када стигне до копна Јамајке почетком следеће недјеље.

Упозорење значи да се у том подручју очекују вјетрови од најмање 119 километара на сат у року од 36 сати.

Амерички Национални центар за урагане у Мајамију саопштио је у суботу да Мелиса "вјероватно почиње брзо да се интензивира и очекује се да ће сутра постати велики ураган".

Очекује се да ће ураган донијети бујне кише до 64 центиметара када погоди Јамајку. Слична прогноза је издата за јужне регионе Хаитија и Доминиканске Републике до понедјељка.

У суботу увече, центар Мелисе био је око 200 километара југоисточно од Кингстона, Јамајка, и око 455 километара западно-југозападно од Порт-о-Пренса, Хаити.

Имао је максималне сталне вјетрове од 185 километара на сат и кретао се ка западу брзином од 6 километара на сат, саопштио је центар за урагане.

Олуја је однијела животе најмање троје људи на Хаитију и четврто у Доминиканској Републици.

У Ле Кеју, на Хаитију, становници су рекли да су посљедице Мелисе биле катастрофалне.

"Море нам је однијело кућу. Немамо где да останемо. Дошли смо у средњу школу, али немамо шта да дамо дјеци да једу. Тражимо помоћ и подршку. Не тражимо много", рекла је једна жена, која није желела да открије своје име, новинској агенцији АП.

Други људи у том подручју су у склоништима.

"Жељела бих да се преселим, али немам гдје да идем. Све сам спаковала. Немам средстава да идем", рекла је друга становница.

Олуја је оштетила скоро 200 кућа у Доминиканској Републици и уништила системе за водоснабдевање, погодивши више од пола милиона корисника. Такође је оборила дрвеће и семафоре, изазвала мања клизишта и оставила више од двадесетак заједница изолованих поплавним водама.

Власти на Јамајци саопштиле су да ће Међународни аеродром Норман Менли у Кингстону бити затворен у 20 часова по локалном времену у недјељу. Нису рекле да ли ће бити затворен аеродром Сангстер у Монтего Беју, на западној страни острва, пише Информер.

На Јамајци је постављено више од 650 склоништа. Званичници су рекли да су складишта широм острва добро снабдијеване и да су хиљаде пакета хране припремљене за брзу дистрибуцију ако је потребно.

"Зато бих позвао све своје суграђане, све који се сада осећају нервозно, анксиозно, неизвјесно, да је сада време да буду спремни", рекао је премијер Јамајке Ендру Холнес.

Кубанска влада је у суботу издала упозорење на ураган за провинције Гранма, Сантијаго де Куба, Гвантанамо и Олгин.

Према снимцима званичне кубанске телевизије, спроводе се радови на чишћењу и фумигацији кућа како би се спријечило ширење епидемије.

