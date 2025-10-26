Logo

Трамп на азијској турнеји: Потписан мировни споразум Тајланда и Камбоџе

РТС

26.10.2025

10:29

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп допутовао је у главни град Малезије, Куала Лумпур, прву станицу на својој азијској турнеји. Одмах по доласку присуствовао је потписивању проширеног споразума о прекиду ватре између Тајланда и Камбоџе, а са двије земље потписао трговинске споразуме.

У престоници Малезије потписан је историјски споразум Бангкока и Пном Пена, уз посредовање америчког предсједника Доналда Трампа. Споразум подразумијева прекид ватре.

Трамп је први пут интервенисао у јулу како би окончао петодневни погранични сукоб између ове двије земље, а мировни споразум је потписан убрзо након Трамповог доласка на Самит земаља југоисточне Азије (АСЕАН) у Куала Лумпуру, преноси Ројтерс.

Овај скуп у главном граду Малезије се надовезује на примирје постигнуто прије три мјесеца, када је Трамп позвао тадашње лидере двије земље да прекину непријатељства или ће се, како је упозорио, изложити ризику да се трговински преговори са Вашингтоном привремено суспендују.

Прије јутрошњег потписивања споразума о примирју, камбоџански премијер Хун Манет захвалио је Трампу на "одлучном вођству" и "неуморним напорима" да се тај споразум спроведе у дјело.

"Дубоко смо захвални предсједнику Трампу због подршке трајном миру између Камбоџе и Тајланда. Без обзира на то колико су тешки и сложени спорови, они се могу ријешити мирним путем", рекао је Хун Манет.

И тајландски премијер Анутин Чарнвиракул захвалио је америчком предсједнику за напоре у постизању примирја и обећао да ће уклонити "тешко наоружање из пограничних подручја како би се осигурала безбједност људи", али и ослобађање ратних заробљеника.

"Овај споразум означава ново поглавље у историји Тајланда и Камбоџе", рекао је Анутин Чарнвиракул.

Амерички предсједник поручио је да ће овај споразум спасити милионе људских живота.

"Најважније је да су борбе престале, лидери Тајланда и Камбоџе су испољили велику храброст, захваљујем премијеру Малезије на посредовању", истакао је Трамп.

Послије споразума о примирју, Тајланд и Камбоџа су, појединачно, са САД потписали и трговинске споразуме, преноси Би-Би-Си.

Трамп је са Камбоџом потписао споразум о реципрочној трговини, а са Тајландом споразум о критичним минералним сировинама.

Свјетски лидери окупили су се у Куала Лумпуру како би присуствовали 47. Самиту земаља југоисточне Азије (АСЕАН). Амерички предсједник свечано је дочекан на аеродрому, а доброј атмосфери допринио је и плес шефа Бијеле куће којем се придружио и домаћин, премијер Малезије, уз тактове малезијског оркестра.

На маргинама тог самита настављени су америчко-кинески трговински преговори, уочи састанка предсједника Трампа и Сија.

"Разрађујемо завршне детаље споразума који ће бити представљен предсједницима Трампу и Сију. До сада су били конструктивни разговори са кинеском страном", нагласио је Џејмисон Грир, амерички трговински преговарач.

На самиту је Источни Тимор, најмлађа држава у Азији, постала 11. чланица те организације.

Доналд Трамп је у једнонедјељној посјети Азији, током које ће се састати са својим кинеским колегом Си Ђинпингом на маргинама АПЕК-а у Јужној Кореји, али и посјетити Јапан гдје ће се састати са новоизабраном премијерком те земље Санае Такаичи, пише РТС.

Доналд Трамп

Tajland

Kambodža

