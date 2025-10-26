Logo

Руска ПВО оборила 82 украјинска дрона

Извор:

СРНА

26.10.2025

08:36

Фото: Tanjug / AP

Руска противваздушна одбрана ноћас је пресрела и уништила 82 украјинска дрона у руским регијама и изнад Азовског и Црног мора, саопштило је Министарство одбране.

"Током протекле ноћи, дежурне снаге противваздушне одбране пресреле су и уништиле 82 украјинске беспилотне летјелице са фиксним крилима", наводи се у саопштењу.

Дронови су оборени у Брјанској, Тулској, Краснодарској, Рјазањској, Ростовској, Московској, Курској и Липецкој области и изнад водених подручја Азовског и Црног мора, прецизирано је у објави.

Беба

Друштво

Република Српска богатија за 15 малих становника

Градоначелник Кијева Виталиј Кличко објавио је да су три особе погинуле, а 29 је повријеђено, укључујући шесторо дјеце, у ноћном ваздушном нападу руске војске на главни град Украјине, у којем су уништене двије високе стамбене зграде.

Украјинска служба за ванредне ситуације саопштила је да је 13 људи спасено са горњих спратова зграде. Пуни обим напада није познат у овом тренутку.

И Кијев и Москва негирају да гађају цивиле у својим нападима на територији друге стране.

Русија

Украјина

Specijalna vojna operacija

