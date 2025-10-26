Тешка несрећа: Страдала жена, више повријеђених

Извор:
У судару три возила у мјесту Драгаљ, на путу Липци-Грахово, општина Котор, смртно је страдала жена, саопштено је из Управе полиције.
Управа полиције наводи да је синоћ страдала С.С (60), а да су три особе хоспитализоване.
"Увиђај је у току", саопштено је из Управе полиције.
