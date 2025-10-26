Logo

Тешка несрећа: Страдала жена, више повријеђених

СРНА

26.10.2025

08:25

Тешка несрећа: Страдала жена, више повријеђених
Фото: Pexels

У судару три возила у мјесту Драгаљ, на путу Липци-Грахово, општина Котор, смртно је страдала жена, саопштено је из Управе полиције.

Управа полиције наводи да је синоћ страдала С.С (60), а да су три особе хоспитализоване.

Милорад Додик-24102025

Република Српска

Додик: Република Српска била и остала симбол борбе

"Увиђај је у току", саопштено је из Управе полиције.

