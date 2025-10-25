Хапшење по потјерници Интерпола: Србин "пао" док су му прегледали пасош

Извор:
Курир
25.10.2025
21:46
Тридесетогодишњи држављанин Србије ухапшен је на Међународном аеродрому у Скопљу на захтјев Интерпола, саопштило је данас Министарство унутрашњих послова.
Како је саопштено, Б.Н. (30) из Србије ухапшен је синоћ у 1:40 часова на граничном прелазу на аеродрому у Скопљу, када је током пасошке контроле констатовано да се налази у службеној евиденцији са мером "хапшења" по захтјеву Интерпола.
Ухапшени држављанин Србије од стране аеродромске граничне полиције предат је полицајцима из Полицијске станице "Кисела вода" у Скопљу на даљи поступак, пише Курир.
