Хапшење по потјерници Интерпола: Србин "пао" док су му прегледали пасош

Курир

25.10.2025

21:46

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Тридесетогодишњи држављанин Србије ухапшен је на Међународном аеродрому у Скопљу на захтјев Интерпола, саопштило је данас Министарство унутрашњих послова.

Како је саопштено, Б.Н. (30) из Србије ухапшен је синоћ у 1:40 часова на граничном прелазу на аеродрому у Скопљу, када је током пасошке контроле констатовано да се налази у службеној евиденцији са мером "хапшења" по захтјеву Интерпола.

Трамп-Доналд-09062025

Свијет

Трамп: Састанак са Путином само уз договор о Украјини

Ухапшени држављанин Србије од стране аеродромске граничне полиције предат је полицајцима из Полицијске станице "Кисела вода" у Скопљу на даљи поступак, пише Курир.

