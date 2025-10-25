Орешковић: Политички лешинари говориће да Јасеновац није био тако страшно мјесто

Извор:
25.10.2025
Посланик у Хрватском сабору Далија Орешковић изјавила је да ће на најављеном округлом столу о теми истраживања жртава Јасеновца "политички лешинари" идуће седмице говорити да тај логор није био тако страшно мјесто.
"Политички стрвинари ће у Хрватском сабору идуће седмице одржати округли стол на којем ће булазнити како логор Јасеновац није био тако страшно мјесто. Допуштањем одржавања таквог проусташког скупа, ХДЗ се одрекао хрватске државе", истиче Орешковићева на Фејсбуку.
Према њеним ријечима, нажалост, историјски ревизионизам и рехабилитација Независне Државе Хрватске гута све друге, за данашње друштво и грађане, битне теме.
"Примјећујем да су мање-више увијек једни те исти и да им је интелектуални домет врло ограничен. Примитивни. Агресивни. Увредљиви. Покварени. Обрћу пилу наопако", поручила је Орешковићева.
Округли сто у организацији Клуба посланика странака Дом и национално окупљање Домино и Хрватски суверенисти на тему "Знанствени приступ истраживању жртава Јасеновца" требало би да за три дана буде одржан у Хрватском сабору, подсјећају хрватски медији.
Шеф СДП-а Синиша Хајдаш Дончић затражио је да округли сто буде забрањен, на шта је посланик Игор Петернел рекао да је срамотно да тражење "забране разговора" долази од парламентарне странке и њеног предсједника, те поручио да је Хрватска годинама талац преувеличаних бројева из Јасеновца.
