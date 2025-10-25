Logo

Комунални полицајци ухваћени на дјелу: Узели 1.500 евра мита

Комунални полицајци ухваћени на дјелу: Узели 1.500 евра мита
Фото: Pixabay

Одјељење хрватске полиције за сузбијање корупције и организованог криминала (УСКОК) покренуло је истрагу против једине двојице комуналних полицајаца у градићу Свети Иван Зелине због сумње да су тражили и примили мито од 1.500 евра, саопштено је данас из хрватског МУП.

У саопштењу се истиче да је ријеч о једина два комунална полицајца у том граду на северу Хрватске.

Према наводима УСКОК, комунални полицајци из градића Свети Иван Зелине су прије три дана затекли једну особу која вуче по саобраћајници дрвене балване и упозорили је да је починила прекршај за који је прописана новчана казна од 5 до 6 хиљада евра, а потом су, како су се сумња, договорили да се с том особом састану у једном кафићу и "поразговарају о другим могућностима".

На састанку у кафићу један од комуналиних полицајаца је наводно понудио да се за мито од 1.500 евра занемари пријава и избјјегне казна, прекршилац прописа је пристао на то, али је одмах након састанка цијели случај пријавио полицији.

Дан касније један од комуналних полицајаца је позвао човјека који је ухваћен у прекршају и затражио му да исплати договорени износ "ако жели да се случај ријеши" предложивши да се примопредаја новца изврши у једном угоститељском објекту.

"На том састанку један комунални полицајац је примио и задржао 1.500 евра за себе и за свог колегу након чега је загребачка полиција ухапсила обојицу", наводи се у саопштењу УСКОК.

Након испитивања у УСКОК истражном судији Жупанијског суда у Загребу није предложено одређивање притвора јер "за то није било законске основе".

Оба комунална полицајца су завршила само са упозорењем и забраном обављања посла комуналних полицајаца.

