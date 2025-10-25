Несвакидашњи призор у Црној Гори: Погледајте облик овог кромпира

25.10.2025
13:27
Коментари:0
Невјероватан призор забиљежен је у Црној Гори.
Када су домаћини извадили кромпир из земље, схватили су да су у рукама имали риједак примјерак. Не због величине, него због облика.
Сцена
Ера Ојданић продаје дрва
Наиме, кромпир је изгледао као срце. А није био ни мали...
"Село Слатина, Андријевица. Није највећи, али је родио у облику срца", пише на фотографији објављеној на ИГ страници "подгорицки_времеплов".
Регион
7 ч0
Регион
8 ч0
Регион
17 ч0
Регион
19 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму