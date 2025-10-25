Logo

Несвакидашњи призор у Црној Гори: Погледајте облик овог кромпира

25.10.2025

13:27

Несвакидашњи призор у Црној Гори: Погледајте облик овог кромпира
Фото: Pixabay

Невјероватан призор забиљежен је у Црној Гори.

Када су домаћини извадили кромпир из земље, схватили су да су у рукама имали риједак примјерак. Не због величине, него због облика.

Era Ojdanic

Сцена

Ера Ојданић продаје дрва

Наиме, кромпир је изгледао као срце. А није био ни мали...

"Село Слатина, Андријевица. Није највећи, али је родио у облику срца", пише на фотографији објављеној на ИГ страници "подгорицки_времеплов".

