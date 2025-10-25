Хрват (29) основао свјетску педофилску мрежу: Полиција остала у шоку

Извор:
25.10.2025
Мушкарац (29) сексуално је злостављао дијете и све снимао. У чет групи са злочинцима широм свијета дијелио је садржај, чак и упутства како придобити жртве. У Хрватској и другим земљама злостављали су више од 30 дјеце.
Дијете направи профил на друштвеним мрежама. Почне да се дописује са непознатом особом која се представља као дијете. Стекне повјерење и комуникација убрзо пређе на Воцап, Сигнал или неку другу енкриптовану апликацију. Прије него што се окрене, особа с друге стране више није пријатељски настројена - тражи голе снимке и фотографије, креће с уцјенама и постаје касно да жртва прекине сву комуникацију. Не мора ни да изађе из своје собе да би била жртва педофилије, а родитељи то често не могу ни да знају, колико год се трудили.
Тако отприлике функционишу предатори који путем друштвених мрежа маме невину дјецу. Тако је функционисала и мрежа од 250 педофила окупљених у групи на једној комуникационој апликацији којом је управљао Хрват (29) из једне жупаније на западу Хрватске. У неким случајевима, док је комуницирао са жртвама, оне су биле поред својих родитеља.
"Током комуникације осумњичени је жртве наводио на сексуално експлицитну комуникацију и радње, приказивао им свој полни орган током видео-контакта, цјелокупну комуникацију са жртвама снимао и чувао на свом рачунару без њиховог знања. Полиција је током анализе свих злостављачких садржаја потврдила да се комуникација између жртава и починиоца одвијала у просторијама породичних кућа или станова у којима дјеца живе, док су родитељи били присутни у кући, па чак и у истој просторији. Нека су дјеца са починиоцем комуницирала путем директног видео-преноса. Чак и током наставе у школи", наводе из полиције.
Цијела операција разоткривања почела је када је аустралијска полиција посумњала да је аутор снимака злостављања и силовања једног дјетета из Хрватске и да има физички приступ изузетно младој дјевојчици. У року од неколико дана сазнали су ко је злочинац и започели истрагу.
"Истовремено су путем Европола примљена и обавјештења Националног центра за несталу и експлоатисану дјецу (National Center for Missing and Exploited Children - NCMEC, SAD), према којима је корисник чет апликације с ИП адресе из Хрватске дистрибуисао материјале сексуалног злостављања дјеце", наводе из МУП-а.
Истрага је довела до исте особе, сада ухапшеног 29-годишњака.
Наиме, када су га ухапсили, одузели су му све уређаје и започели анализу. Оно што су пронашли на рачунару и телефону шокирало их је: Воцап група са 250 педофила широм свијета који једни другима шаљу снимке злостављања дјеце. Нису размјењивали само педофилски материјал - дијелили су и приручнике о томе како направити профил на друштвеној мрежи да дијете не посумња, како стећи повјерење, мало по мало стећи контролу и уцјењивати дјецу да би добили оно што желе. Размјењивали су и савјете о томе како користити ВПН да би прикрили трагове и вјештачку интелигенцију. Истрага још траје како би се идентификовале све жртве, којих може бити на стотине. Већ се зна за више десетина жртава ухапшеног 29-годишњака.
"Прва информација била је да је једно дијете у питању, малољетно, које му је било физички доступно. Али, из садржаја његових уређаја до сада се зна за око 20 жртава које је злостављао путем интернета из Хрватске и десетак из иностранства. Он је у затвору, а истрага се наставља. То је оно с чим се полиција суочава широм Европе", рекао је хрватски министар унутрашњих послова Давор Божиновић.
За постојање педофилске мреже нико изван ње није могао да зна. Да ствар буде још огавнија, не знају ни жртве. Педофили снимке и фотографије дијеле као трофеје својих болесних злодјела.
"Није било могуће да се то зна јер нам информације из енкриптованих апликација нико не доставља. Ријеч је о подацима на платформама до којих нико у Европи не може да дође. Само те платформе имају те податке и садржај - оне их учине доступним тијелима која те податке обрађују и смјесте те злочинце на мјесто које им у друштву припада, а то је затвор", рекао је Божиновић.
За министра, ови подаци су показатељ да ЕУ треба да реагује и да "Chat Control" није контрола разговора обичних грађана, већ алат у борби против педофила и заштити дјеце.
"Тај облик најгнуснијих кривичних дјела ‘експлодирао’ је у интернет простору. Према организацији Save the Children, процијењено је да се сваке секунде двоје дјеце у свијету злоставља. Наш основни задатак је да заштитимо дјецу", рекао је.
До ових открића полиција широм свијета долази јер је европска Уредба о заштити личних података привремено суспендована до 3. априла наредне године.
"Ако ЕУ не успије нешто да ријеши, више неће бити правног основа да нам провајдери енкриптованих апликација дају податке. Откад је Фејсбук увео енкрипцију у свој месинџер, број пријава с њихове стране пао је са седам милиона годишње. Може се упозоравати и едуковати младе ако дође до тог пожара. Међутим, ватрогасци морају гасити пожар, полиција то мора да учини", рекао је Божиновић.
Али критичари такозваног "Chat Controla" кажу да је ово доказ да полиција и без тога може да открива педофилске мреже и да је "Chat Control", који се покушавао увести на нивоу Европске уније, контрола грађана упакована у борбу против педофилије.
"Нема говора о рушењу приватности комуникације. Ја не знам зашто се такве тезе шире у јавности. Не разумијем како неко може такве ствари да изјављује. Све те апликације могу да функционишу и поред свега овога о чему говоримо, а да се не наруши приватност корисника", рекао је.
Стране полиције имају и одјељења истажилаца који глуме дјецу, па се инфилтрирају у педофилске мреже.
"Размишља се у свим правцима, па и о томе, али то је један од алата за дуготрајне истраге. Можемо их и тако ловити, али у међувремену вам кроз пукотине прођу хиљаде злостављане дјеце за коју не знате", закључио је Божиновић.
