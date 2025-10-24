Потресна исповијест жене коју је мушкарац бацио у бунар: Како сам преживјела, зна само Бог

Извор:
Телеграф
24.10.2025
20:29
Полиција истражује мушкарца (45) који је у околини Загреба зграбио жену (67) и бацио је у бунар. Њу су спасили комшије. Жена је била у болници и има модрице по тијелу. "Тешко ми је бити код куће и гледати тај бунар", каже несрећна жена.
"Ушао је у моје двориште, нешто је причао. Он иначе тешко говори и нисам обраћала пажњу. Нешто сам радила, била сам му окренута леђима. Човјек се залетио, зграбио ме и бацио у бунар. Срећа па је мој комшија налетио и спасио ме", рекла је жена (67) коју је мушкарац (45) у Лоњици крај Врбовца у среду, 22. октобра, око 17:30 сати убацио у бунар.
Срећа је била и у томе што је у бунару било мало воде, што је ублажило пад.
Након што ју је бацио, нападач је на њу побацао сво смеће из њене канте, па чак и цријепове које је нашао у дворишту.
"Била сам унутра негдје пола сата. Комшија је налетио по нешто јер је то наш заједнички бунар. Кад је видио мене унутра, скоро му је стало срце, скоро је доживио инфаркт. Не можеш ти из бунара сам, није ме могао извући, него су му помогла још двојица. Они га нису ни пријавили, ово је село, сви се неког боје", наставља жена, која је догађај пријавила полицији.
У четвртак се вратила кући из болнице. Има модрице по целом тијелу - на кољену, ногама, рукама, а замотана јој је и глава.
"Сад сам дошла из болнице. Како сам преживјела, зна само Бог. Како ме је бацио, нисам пала ни на ноге ни на главу него са стране", описује жена.
Додаје да је нападач раније знао којим путем долазити; два-три пута су размијенили неколико ријечи. Никад није био безобразан ни агресиван. Каже да мушкарац има одређених психичких проблема, о чему она није знала јер није дуго у мјесту, а нико из комшилука је на то није упозорио нити јој рекао. Жена је рекла да је дошла на аутобуску станицу како не би морала да буде код куће и гледа бунар.
"Не могу да ходам, у болници не знају зашто. Била сам на свим прегледима, све је, као, било добро, а ја не могу да ходам. Ноге ме не држе", каже док полако идемо према својој кући и кобном бунару.
О овом несвакидашњем догађају огласила се и загребачка полиција:
"Према до сада утврђеном, у дворишту се 45-годишњак физички сукобио са 67-годишњакињом, након чега ју је бацио у бунар дубине 6 метара испуњен водом до висине 140 центиметара од горњег руба бетонског окна и оставио без пружања помоћи све до доласка комшије. Љекарска помоћ пружена јој је у Клиничкој болници Дубрава, гдје је утврђено да је лакше повријеђена. Осумњичени је ухапшен и приведен у службене просторије на криминалистичко истраживање", саопштила је полиција, која је догађај иницијално оквалификовала као покушај убиства.
Да ли ће та квалификација остати, знаће се након завршетка криминалистичког истраживања и испитивања мушкарца у надлежном тужилаштву, преноси Телеграф.
