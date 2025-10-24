Logo

Дерби кола у Мостару: Борац гостује Зрињском

24.10.2025

19:55

Дерби кола у Мостару: Борац гостује Зрињском
Фото: АТВ

Фудбалери Борца налазе се у серији од четири узастопне побједе и са исто толико бодова предности дочекују предстојећи дерби у Мостару.

Велики хендикеп биће изостанак Давида Вуковића који се повриједио против Вележа, док су од раније одсутни Терзић и Каролина. Без обзира на кадровске проблеме, шеф струке бањалучког клуба вјерује у добру представу својих играча на најтежем гостовању у првенству.

Зрињски је синоћ поражен на гостовању Мајнцу Лиги Конференција са минималних 1:0. Гол одлуке постигао је Вајпер у 24. минуту, а када је у 38. Игор Савић зарадио црвени картон било је јасно да мостарску клуб тешко може до повољног резултата у Њемачкој.

Зрињски и Борац састају се у понедјељак у Мостару, а дерби кола на стадиону под Бијелим бријегом почиње у 18 часова.

ФК Борац

