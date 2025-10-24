Logo

У Бањалуци преминуо тренер и менаџер Марко Милошевић

24.10.2025

11:00

Коментари:

0
У Бањалуци преминуо тренер и менаџер Марко Милошевић
Фото: Ustupljena fotografija

У Бањалуци је, у 73. години живота, преминуо некадашњи фудбалер, тренер и менаџер Марко Милошевић.

Своју играчку каријеру започео је у Ријеци, гд‌је је прошао све омладинске селекције, а потом наступао за клубове попут Опатије, Шибеника, Оријента.

По завршетку активног играња, Милошевић се посветио тренерском позиву. Прве кораке направио је у Слоги из Трна, а потом је радио у Омладинцу, Крилима Крајине и Лакташима пише Глас.

Тренерску каријеру наставио је и у иностранству, гд‌је је радио у Мађарској, Чешкој и Словачкој. Међу клубовима које је водио истичу се прије свих мађарски тимови Сегед, Фортуна Ујпешт и Чонгрод.

Након тренерског ангажмана, Милошевић се посветио менаџерском послу.

Подијели:

Тагови:

trener

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бањалука домаћин Muay Thai бокса

Остали спортови

Бањалука домаћин Muay Thai бокса

2 д

0
30 клубова и преко хиљаду малишана на Трећој Бориковој промоцији спорта

Остали спортови

30 клубова и преко хиљаду малишана на Трећој Бориковој промоцији спорта

3 д

0
Појавили се први позитивни знакови око Михаела Шумахера

Сцена

Појавили се први позитивни знакови око Михаела Шумахера

6 д

0
Олимпијски базен поново на располагању спортистима

Бања Лука

Олимпијски базен поново на располагању спортистима

1 седм

0

Више из рубрике

ПК Олимп: Пливачи у базену, такмичења на прагу, форма далеко

Остали спортови

ПК Олимп: Пливачи у базену, такмичења на прагу, форма далеко

16 ч

0
Бањалука домаћин Muay Thai бокса

Остали спортови

Бањалука домаћин Muay Thai бокса

2 д

0
30 клубова и преко хиљаду малишана на Трећој Бориковој промоцији спорта

Остали спортови

30 клубова и преко хиљаду малишана на Трећој Бориковој промоцији спорта

3 д

0
Мастераши Борца доносе 15 медаља своме граду!

Остали спортови

Мастераши Борца доносе 15 медаља своме граду!

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Обавезна зимска опрема у БиХ од 1. новембра: Правила, казне и савјети за возаче

14

10

Током викенда више дијелова града без струје

14

08

Весли Клар свједок одбране на суђењу Тачију, Весељију, Сељимију, Краснићију

14

06

Диди поново нападнут у затвору: ''Требала му је секунда да му пререже грло''

14

00

Грађанима на првом мјесту цијена, па тек онда безбједност хране

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner