У Бањалуци преминуо тренер и менаџер Марко Милошевић

24.10.2025
11:00
Коментари:0
У Бањалуци је, у 73. години живота, преминуо некадашњи фудбалер, тренер и менаџер Марко Милошевић.
Своју играчку каријеру започео је у Ријеци, гдје је прошао све омладинске селекције, а потом наступао за клубове попут Опатије, Шибеника, Оријента.
По завршетку активног играња, Милошевић се посветио тренерском позиву. Прве кораке направио је у Слоги из Трна, а потом је радио у Омладинцу, Крилима Крајине и Лакташима пише Глас.
Тренерску каријеру наставио је и у иностранству, гдје је радио у Мађарској, Чешкој и Словачкој. Међу клубовима које је водио истичу се прије свих мађарски тимови Сегед, Фортуна Ујпешт и Чонгрод.
Након тренерског ангажмана, Милошевић се посветио менаџерском послу.
