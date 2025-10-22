Logo

Бањалука домаћин Muay Thai бокса

Извор:

АТВ

22.10.2025

10:55

Коментари:

0
Бањалука домаћин Muay Thai бокса
Фото: АТВ

Протеклог викенда Бања Лука је била центар борилачког спорта — домаћин промоције и стручног семинара Muay Thai бокса.

У организацији стручњака из ове области, семинар је окупио велики број учесника из свих крајева Босне и Херцеговине.

Полазници су имали прилику да стекну нова знања и вјештине, а Република Српска и Босна и Херцеговина од сада су богатије за значајан број лиценцираних тренера и судија Muay Thai-ја.

Посебан понос овог догађаја јесу четирие жене које су успјешно положиле испите и постале прве даме Muay Thai судијског тима у БиХ —др спец. Љиља Новаковић Штрбац, Ирена Ритан, Азра Кифлић и Лана Шијаковић.

Томислав Вукомановић

Остали спортови

Бокс: Томислав Вукомановић пред новим изазовом

Прве даме Muay Thai-ја у Републици Српској су управо др спец. Љиља Новаковић Штрбац и Ирена Ритан прве жене судије у Републици Српској – доказ да Muay Thai није само спорт снаге, већ и спорт храбрости, посвећености и једнаких шанси за све. Њихов успјех показује да преданост, дисциплина и љубав према спорту не познају границе.

Muay Thai бокс, Бањалука

“Многи се изненаде кад чују – откуд двије Бањалучанке у овом спорту?

Наш одговор је једноставан – Muay Thai је снага, поштовање и фер игра, а жене су ту да то потврде. Спремне смо да дијелимо правду у рингу, раме уз раме са колегама из цијелог свијета. Ми не дијелимо ударце, већ фер одлуке”, поручиле су наше судије са осмијехом

media dan u BK Obilic Sara Cirkovic

Остали спортови

Друга побједе Саре Ћирковић у професионалном боксу

Muay Thai је званично постао олимпијски спорт, а ми у БиХ поносно можемо рећи да смо спремни за тај ниво. Са едукованим тренерима, квалификованим судијама и све већом базом спортиста, наши клубови и борци имају чврсте темеље да се припреме за велика међународна такмичења и достојно представе нашу земљу на свјетској сцени.

Подијели:

Тагови:

бокс

sport

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бокс: Томислав Вукомановић пред новим изазовом

Остали спортови

Бокс: Томислав Вукомановић пред новим изазовом

5 д

0
Ученик који је ударио вршњака боксером у главу, пар дана раније тукао другог ученика

Хроника

Ученик који је ударио вршњака боксером у главу, пар дана раније тукао другог ученика

5 д

0
Хаос у бањалучкој школи: Вршњака ударио боксером

Хроника

Хаос у бањалучкој школи: Вршњака ударио боксером

1 седм

0
Борилачки спектакл "Хектор Фајт Најт 6": Тошић и Туцак гарантују спектакл

Остали спортови

Борилачки спектакл "Хектор Фајт Најт 6": Тошић и Туцак гарантују спектакл

2 седм

0

Више из рубрике

30 клубова и преко хиљаду малишана на Трећој Бориковој промоцији спорта

Остали спортови

30 клубова и преко хиљаду малишана на Трећој Бориковој промоцији спорта

1 д

0
Мастераши Борца доносе 15 медаља своме граду!

Остали спортови

Мастераши Борца доносе 15 медаља своме граду!

1 д

0
Дервенћанин истрчао "Ironman"

Остали спортови

Подвиг вриједан дивљења: Дервенћанин Жарко Томинчић завршио своју прву "Ironman" трку

2 д

0
Премијер лига БиХ: Рукометаши Борца спремни за први испит на домаћем терену

Остали спортови

Премијер лига БиХ: Рукометаши Борца спремни за први испит на домаћем терену

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

19

Ако сте међу ова 3 хороскопска знака, до краја дана чека вас невјероватан обрт

11

14

Пуцњава у загребачком насељу, полиција трага за нападачем

11

07

Испред Народне скупштине Србије дошло да пуцњаве, избио и велики пожар

11

03

Повучена два модела штитника за ролање: У случају пада може узроковати повреде

10

59

Издато упозорење: У Крајини ће дувати јак олујни вјетар

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner