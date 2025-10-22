Бањалука домаћин Muay Thai бокса

Извор:
АТВ
22.10.2025
10:55
Протеклог викенда Бања Лука је била центар борилачког спорта — домаћин промоције и стручног семинара Muay Thai бокса.
У организацији стручњака из ове области, семинар је окупио велики број учесника из свих крајева Босне и Херцеговине.
Полазници су имали прилику да стекну нова знања и вјештине, а Република Српска и Босна и Херцеговина од сада су богатије за значајан број лиценцираних тренера и судија Muay Thai-ја.
Посебан понос овог догађаја јесу четирие жене које су успјешно положиле испите и постале прве даме Muay Thai судијског тима у БиХ —др спец. Љиља Новаковић Штрбац, Ирена Ритан, Азра Кифлић и Лана Шијаковић.
Прве даме Muay Thai-ја у Републици Српској су управо др спец. Љиља Новаковић Штрбац и Ирена Ритан прве жене судије у Републици Српској – доказ да Muay Thai није само спорт снаге, већ и спорт храбрости, посвећености и једнаких шанси за све. Њихов успјех показује да преданост, дисциплина и љубав према спорту не познају границе.
“Многи се изненаде кад чују – откуд двије Бањалучанке у овом спорту?
Наш одговор је једноставан – Muay Thai је снага, поштовање и фер игра, а жене су ту да то потврде. Спремне смо да дијелимо правду у рингу, раме уз раме са колегама из цијелог свијета. Ми не дијелимо ударце, већ фер одлуке”, поручиле су наше судије са осмијехом
Muay Thai је званично постао олимпијски спорт, а ми у БиХ поносно можемо рећи да смо спремни за тај ниво. Са едукованим тренерима, квалификованим судијама и све већом базом спортиста, наши клубови и борци имају чврсте темеље да се припреме за велика међународна такмичења и достојно представе нашу земљу на свјетској сцени.
