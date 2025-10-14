Хаос у бањалучкој школи: Вршњака ударио боксером

Извор:
У Средњошколском центру "Гемит-Апеирон" у Бањалуци јуче, 13. октобра, дошло је до инцидента због којег је интервенисала и полиција.
Дошло је до физичког сукоба између два ученика, при чему је један од њих другог ударио боксером и нокаутирао га.
Вишња Којић, директорица Средњошколског центра “Гемит-Апеирон”, потврдила је да је за "Независне новине" да се у просторијама школе догодио инцидент између два ученика.
"У питању су два малољетника, полиција али и родитељи су дошли истог момента када смо их позвали", казала је Којићева.
Истиче да није познато шта је разлог сукоба између ученика.
"Искрено речено сви смо запрепашћени. Није било никаквих назнака да би могло доћи до проблема", нагласила је директорица.
Из Полицијске управе Бањалука казали су да им је наведени случај пријављен.
"Полицијски службеници у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривином поступку под надзором тужиоца за малољетнике Окружног јавног тужилаштва Бањалука предузимају све неопходне мјере и радње у вези са наведеном пријавом", казали су из ПУ Бањалука, пише Глас Српске.
