Јокић: Ово није само побједа Депота, већ цијеле Бањалуке

14.10.2025
10:55
Директор Регионалне депоније "Депот" Ратко Јокић рекао је да су добили информацију да је Врховни суд Српске донио пресуду да се све пријашње одлуке судова поништавају и враћају се на претходни поступак, те да ово није само побједа Депота, већ цијеле Бањалуке.
Јокић је навео да ДЕП-ОТ наставља са редовним радним активностима и примањем отпада, као и да су први камиони већ стигли на депонију.
Јокић је појаснио да на регионалној депонији ДЕП-ОТ у Рамићима код Бањалуке није извршена деложација опреме јер су пресудом Врховног суда поништене претходне одлуке надлежних судова.
"Врховни суд Српске све је вратио на претходни поступак, а ми настављамо даље да радимо", поручио је Јокић.
На основу пресуде Окружног привредног суда у Бањалуци из јула прошле године, "Чистоћа" је данас требало да преузме земљиште регионалне депоније у Рамићима.
Адвокат "Депота" Стојан Вукајловић је навео да је њихова ревизија усвојена, те да је поништена одлука Привредног суда и Вишег привредног суда у Бањалуци.
Александар Бајић, директор "Чистоће" рекао је да је судски извршитељ доставио пресуда Врховног суда о којој нису били упознати, те да је деложација одгођена.
"Неће бити проблем са одвозом смећа", рекао је Бајић.
Бања Лука
На регионалној депонији "Депот" у Рамићима у девет часова требала је почети деложација опреме и покретних ствари, међутим, то се није десило, јер су пресудом Врховног суда Републике Српске поништене претходне одлуке надлежних судова.
Наиме, раније је основу пресуде Окружног привредног суда у Бањалуци, "Чистоћа" данас, 14. октобра требала преузети земљиште регионалне депоније у Рамићима.
