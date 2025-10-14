Logo

Јокић: Ово није само побједа Депота, већ цијеле Бањалуке

14.10.2025

10:55

Јокић: Ово није само побједа Депота, већ цијеле Бањалуке

Директор Регионалне депоније "Депот" Ратко Јокић рекао је да су добили информацију да је Врховни суд Српске донио пресуду да се све пријашње одлуке судова поништавају и враћају се на претходни поступак, те да ово није само побједа Депота, већ цијеле Бањалуке.

Јокић је навео да ДЕП-ОТ наставља са редовним радним активностима и примањем отпада, као и да су први камиони већ стигли на депонију.

Јокић је појаснио да на регионалној депонији ДЕП-ОТ у Рамићима код Бањалуке није извршена деложација опреме јер су пресудом Врховног суда поништене претходне одлуке надлежних судова.

"Врховни суд Српске све је вратио на претходни поступак, а ми настављамо даље да радимо", поручио је Јокић.

На основу пресуде Окружног привредног суда у Бањалуци из јула прошле године, "Чистоћа" је данас требало да преузме земљиште регионалне депоније у Рамићима.

Адвокат "Депота" Стојан Вукајловић је навео да је њихова ревизија усвојена, те да је поништена одлука Привредног суда и Вишег привредног суда у Бањалуци.

Александар Бајић, директор "Чистоће" рекао је да је судски извршитељ доставио пресуда Врховног суда о којој нису били упознати, те да је деложација одгођена.

"Неће бити проблем са одвозом смећа", рекао је Бајић.

АТВ сазнаје: Врховни суд поништио одлуку, Депот наставља са радом

На регионалној депонији "Депот" у Рамићима у девет часова требала је почети деложација опреме и покретних ствари, међутим, то се није десило, јер су пресудом Врховног суда Републике Српске поништене претходне одлуке надлежних судова.

Наиме, раније је основу пресуде Окружног привредног суда у Бањалуци, "Чистоћа" данас, 14. октобра требала преузети земљиште регионалне депоније у Рамићима.

