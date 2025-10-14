Ванредна сједница Скупштине града због стања у вртићима

14.10.2025
Скупштина града Бањалука разматраће данас на ванредној сједници стање у вртићима Центра за предшколско васпитање и образовање, што је једина тачка дневног реда.
Један од предлагача дневног реда одборник СП-а Петар Јокановић рекао је да је неопходна хитна реакција, јер данас у подне запослени у јавним вртићима ступају у генерални штрајк.
Запослени у јавним вртићима, односно у Центру за предшколско васпитање и образовање Бањалука, већ мјесецима траже повећање плата за све запослене од 20 одсто. Најавили су да ће данас ступити у генерални штрајк, јер ранији захтјеви синдикалне организације ове установе нису испуњени.
Из Градске управе им је понуђен износ од по 450 КМ до краја године, али како су навели поједини одборници, ријеч је о додатку за зимницу, а не о повећању плата.
Ванредна сједница Скупштине града Бањалуке заказана је у 9.00 часова.
