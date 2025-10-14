Logo

Ванредна сједница Скупштине града због стања у вртићима

14.10.2025

08:37

Ванредна сједница Скупштине града због стања у вртићима
Фото: АТВ

Скупштина града Бањалука разматраће данас на ванредној сједници стање у вртићима Центра за предшколско васпитање и образовање, што је једина тачка дневног реда.

Један од предлагача дневног реда одборник СП-а Петар Јокановић рекао је да је неопходна хитна реакција, јер данас у подне запослени у јавним вртићима ступају у генерални штрајк.

Запослени у јавним вртићима, односно у Центру за предшколско васпитање и образовање Бањалука, већ мјесецима траже повећање плата за све запослене од 20 одсто. Најавили су да ће данас ступити у генерални штрајк, јер ранији захтјеви синдикалне организације ове установе нису испуњени.

vrtic

Бања Лука

Бањалучки вртићи од данас у штрајку

Из Градске управе им је понуђен износ од по 450 КМ до краја године, али како су навели поједини одборници, ријеч је о додатку за зимницу, а не о повећању плата.

Ванредна сједница Скупштине града Бањалуке заказана је у 9.00 часова.

Скупштина града Бањалука

