Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

13.10.2025

17:27

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији
Фото: АТВ

Чистоћа ће сутра купити смеће, и сутра ће знати шта ће са њим, тј. како ће га одлагати, речено је из овог предузећа за АТВ.

Бањалучка Чистоћа требала бу сутра да преузме земљиште регионалне депоније у Рамићима, а које јој по пресуди Окружног привредног суда у Бањалуци из јула прошле године припада.

Из ЈП ДЕП-ОТ раније су истакли како ово предузеће нема све потребне дозволе и механизацију како би правило одлагали отпад.

Бањалучки одборници на данашњој сједници нису направили никакав резултат када је у питању овај проблем који је пред градом. Како сазнаје АТВ, ови ће расправљати о закључцима који за циљ имају експропријацију земљишта у Рамићима.

"Градоначелник Бањалуке и Градска управа требали би да предузму све радње са циљем покретања поступка експропријације земљишта на локацији у Рамићима", наводи се у закључцима о којима ће се изјаснити бањалучки одборници.

"Задужује се Градоначелник и Градска управа да без одлагања предузму све потребне радње са циљем покретања поступка експропријације и то

-Идентификација земљишта неопходног за приступ и одлагање отпада на локацији на којој ЈП "ДЕП-ОТ" одлаже отпад,

- прибављање потребне техничке документације и урбанистичких услова потребних за поступак експропријације

- подношење приједлога за утврђивање општег интереса и експропријације надлежном органу

Градска управа је дужна да једном седмично достави писмену информацију секретару скупштине о току реализације овог закључка и предузетим активностима", наводи се у закључцима.

Овим је потврђено да је опет изостало рјешење за сутра, када би Чистоћа требала да изврши судску одлуку и преузме локацију коју користи ДЕП-ОТ.

Подсјећамо, бањалучка Чистоћа требала 14. октобра да преузме земљиште регионалне депоније у Рамићима, а које јој по пресуди Окружног привредног суда у Бањалуци из јула прошле године припада. Суд је пресудом обавезао Депот да Чистоћи преда у посјед више од 295 дунума земљишта на којем се налази регионална депонија.

