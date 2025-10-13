Почела ванредна сједница Скупштине града: На дневном реду "Деп-от" и градски базен

13.10.2025
12:17
У Бањалуци је почела ванредна сједница Скупштине града на којој би требало да се разматра извјештај у вези са обављањем комуналних дјелатности прикупљања, одвоза и одлагања отпада, односно обезбјеђивања несметаног рада комуналних предузећа ЈП "Деп-от" и "Чистоћа" Бањалука.
Међу пет тачака на дневном реду су и питања у вези са Јавним предузећем "Аквана", као и одлука о прерасподјели буџетских средстава за потребе пријевремених избора.
Пред одборницима би требало да се нађу и кадровска питања која се, између осталог, односе на разрјешење чланова Градске изборне комисије и именовање нових, као и на именовање директора градске Туристичке организације.
