Без воде пет бањалучких улица

13.10.2025
11:18
Због планираних радова данас ће поједини дијелови Бањалуке бити без воде, саопштено је из “Водовода”.
Биће извођени радови у улицама Др Косте Крсмановића (Лауш), Давида Штрпца (Паприковац), Др Божидара Аџије (Лауш), Змијањској (Српске топлице) и Свете Ристића (Карановац).
Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће рјешавати кварове у Ританима, Гатарићима, Агином Селу, Конотарима, Радуловићима и Бочцу. Бањица ће од 9 до 14 часова остати без електричне енергије.
У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.
