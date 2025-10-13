Logo

Без воде пет бањалучких улица

13.10.2025

11:18

Без воде пет бањалучких улица
Фото: Pixabay

Због планираних радова данас ће поједини дијелови Бањалуке бити без воде, саопштено је из “Водовода”.

Биће извођени радови у улицама Др Косте Крсмановића (Лауш), Давида Штрпца (Паприковац), Др Божидара Аџије (Лауш), Змијањској (Српске топлице) и Свете Ристића (Карановац).

Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће рјешавати кварове у Ританима, Гатарићима, Агином Селу, Конотарима, Радуловићима и Бочцу. Бањица ће од 9 до 14 часова остати без електричне енергије.

У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.

