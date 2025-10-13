Logo

Полупразни паркинзи у Бањалуци: Грађани бирају бесплатне алтернативе

Извор:

АТВ

13.10.2025

10:33

Коментари:

0
Фото: АТВ

БАЊАЛУКА – Након што су у Бањалуци недавно промијењене паркинг зоне, многи грађани примијетили су да су градски паркинзи полупразни. Нова одлука о зонирању, према којој су бројни дијелови града пребачени из друге у прву зону, а из прве у нулту, донијела је и повећање цијене дневне карте, што је изазвало незадовољство међу возачима.

Према запажањима грађана, паркинг мјеста у центру града, која су раније била попуњена већ од раних јутарњих сати, сада су често празна.

„Никада није било лакше пронаћи паркинг у самом центру, али то говори више о цијенама него о доступности“, коментаришу Бањалучани на друштвеним мрежама.

Иако још нема података о утицају нових цијена, јасно је да су се многи возачи почели сналазити на друге начине. Све више њих одлучује се да возила паркира на паркинзима тржних центара, гдје се паркинг још увијек не наплаћује, или да користе преостала мјеста изван зоне наплате.

Да ли је разлог у новцу, навикама или протесту против нових правила, још увијек се не зна. Ипак, чињеница је да су паркинзи у Бањалуци празнији него икада, а нови систем наплате очигледно је промијенио навике возача.

Оно што се за сада сигурно зна је да ће и у насељу Борик ускоро кренути наплата паркинга, што је изазвало огорченост код становника овог градског насеља, који на друштвеним мрежама исказују незадовољство и критикују Градску управу.

Како ће се ова ситуација даље развијати и да ли ће, можда, Град Бањалука ревидирати одлуку о цијенама паркинга, односно паркинг зонама, остаје да се види.

Тагови:

Бањалука

Паркинг

Коментари (0)
